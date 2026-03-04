Live TV

PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după ședința Coaliției: „A provocat astăzi un nou blocaj”

Ședință cu scântei în Coaliție

Social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că a provocat blocaj în Coaliția de guvernare, pentru că nu ar fi inclus în buget fonduri pentru toate măsurile de sprijin cerute de PSD, a oferit mai puțini bani pentru investiții, dar și pentru autoritățile locale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.

În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, au transmis social-democrații după ședința Coaliției. 

Aceștia spun că în proiectul de buget se numără o serie de propuneri „controversate”, precum:

„1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.”

Conducerea PSD se va reuni după primirea formei finale a proiectului de buget pentru a decide ce va face formațiunea pe mai departe. Cel mai probabil, discuțiile vor avea loc luni, când PSD va avea o ședință de Birou Politic Național.

Ședință cu scântei în Coaliție

Liderii Coaliției de guvernare s-au întâlnit din nou pentru a discuta împărțirea banilor între instituții, după ce social-democrații au transmis că se va ajunge la blocaj politic dacă în buget nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile propuse de PSD. Surse au declarat pentru Digi24.ro că Ministerul Finanțelor tot nu le-a alocat sumele cerute.

Mai exact, Alexandru Nazare a transmis PSD că ar putea oferi 1,7 miliarde de lei, bani pentru ajutoarele oferite pensionarilor, iar pentru restul sumelor, până la 3 miliarde de lei, să fie găsită finanțare din alte surse, cum ar fi fondurile europene. Social-democrații au transmis că este „o bătaie de joc”.

