PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de eșecul austerității, după noile date Eurostat: „Românii au fost chinuiți degeaba”

PSD l-a acuzat joi pe fostul premier Ilie Bolojan că măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării sale nu au reușit să reducă deficitul bugetar, după ce datele Eurostat au arătat că România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 un deficit de 9,2% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, pe baza datelor ajustate sezonier.

Într-un comunicat de presă, social-democrații susțin că deficitul a crescut semnificativ față de nivelul de 7,7% din PIB înregistrat în trimestrul al doilea din 2025, în timpul guvernării Marcel Ciolacu, și îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi încercat să ascundă amploarea problemelor economice.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, se arată în comunicatul PSD.

Potrivit cifrelor Eurostat invocate de formațiune, deficitul trimestrial al României a depășit considerabil media Uniunii Europene, de 3,5% din PIB, și pe cea a zonei euro, de 3,3%. Datele pentru primul trimestru din 2026 au fost revizuite de la 3,6% la 5,5% din PIB.

Indicatorul de 9,2% reprezintă deficitul aferent trimestrului al doilea, exprimat ca procent din PIB-ul perioadei și ajustat sezonier, nu deficitul cumulat pentru primele șase luni sau pentru întregul an 2026.

„Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității”

Social-democrații invocă și deteriorarea altor indicatori economici pentru a critica politicile fostului Executiv. Potrivit datelor prezentate în comunicat, economia României s-a contractat cu 2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%.

În septembrie, rata armonizată a inflației a fost de 6,5%, față de media europeană de 3,8%, iar vânzările cu amănuntul au scăzut cu 5,7% în iulie, comparativ cu aceeași lună din 2025. PSD susține că aceste evoluții reflectă efectele negative ale majorărilor de taxe și ale reducerilor de cheltuieli asupra populației și mediului de afaceri.

„Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă. România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului și cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obținute de un prim-ministru al României!”, potrivit comunicatului.

Totodată, formațiunea consideră că noile date economice justifică schimbarea politicilor de guvernare și solicită înlocuirea măsurilor de austeritate cu programe care să protejeze puterea de cumpărare și să sprijine activitatea economică:

„Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori”.

Editor : A.D.