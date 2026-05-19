PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de trafic de influență privind alocarea banilor din programul SAFE

Social-democrații îl acuză pe premier de trafic de influență și susțin că ar fi făcut o înțelegere secretă cu un furnizor privat german de echipamente militare. PSD îi cere premierului să explice cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în privința alocărilor din programul SAFE. „Pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german”, transmite formațiunea.

„PSD denunță traficul de influență scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înțelegeri secrete între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni și care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE)”, a transmis PSD, marți, printr-un comunicat asumat de biroul de presă.

Social-democrații îi cer lui Ilie Bolojan să explice cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz. „Având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice. Așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, mai transmite formațiunea.

PSD vorbește despre o „breșă de securitate la Guvern, pentru că fostul deputat PNL Cristian Băcanu, numit consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, „a fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocierile dintre Guvernul României și furnizorul german”.

„Cum au permis vicepremierul demis și premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informații guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român?”, a mai transmis PSD.

Informația potrivit căreia o casă de avocatură, care are sediul în Germania, a primit bani de la Guvernul României pentru consultanță în vederea implementării programului SAFE a fost prezentată, luni seară, la Antena3 CNN. Ar fi vorba de aproximativ 19.000 de euro pentru o săptămână de consultanță, iar potrivit sursei citate, la casa de avocatură respectivă lucrează și Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Citește și: PNL cere PSD să nu se mai „ascundă” în spatele ideii de tehnocrat și să propună un premier din partid: „Să-și asume criza politică”

Editor : A.G.