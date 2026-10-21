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PSD îl apără Marian Neacșu: Are cazierul judiciar curat. Însuşi Ilie Bolojan i-a adresat mulţumiri speciale

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Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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PSD acuză, miercuri, o ipocrizie fără limite, arătând că Marian Neacşu, ministrul de Interne şi vicepremierul din Cabinetul Luca Niculescu, este astăzi ţinta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept şi are cazierul judiciar curat.

„Ipocrizie fără limite! Marian Neacşu este astăzi ţinta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept. Adică, are cazierul judiciar curat. Timp de 3 ani, în perioada 2016-2019, Marian Neacşu NU a ocupat nicio funcţie publică. Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică, ci un fapt consemnat inclusiv în motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 24 din 22 ianuarie 2020, pronunţată în urma sesizării formulate tot de USR”, arată PSD într-o postare pe Facebook.

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Social-democraţii continuă, arătând că „ipocrizia nu se opreşte aici”: „Aceiaşi oameni care îl critică acum au votat în Parlament numirea lui Marian Neacşu în Guvern. Au colaborat cu el în timpul guvernării, iar însuşi Ilie Bolojan i-a adresat mulţumiri speciale la momentul demisiei sale. Ce s-a schimbat între timp? Condamnarea era cunoscută şi atunci. Reabilitarea era deja intervenită. Nici măcar USR nu s-a schimbat. A rămas acelaşi partid care aplică standarde diferite în funcţie de interesele politice”.

„Când vine vorba despre integritate, USR uită de condamnaţii proprii. În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat definitiv existenţa unui conflict de interese administrativ. Cu toate acestea, Fritz continuă să conducă partidul. Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora. USR trebuie să se decidă: ori se aplică tuturor, ori niciunuia!”. menţionează formaţiunea.

Editor : C.L.B.

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