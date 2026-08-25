PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire de DNA: „Să aprindă lumina în propria cămară”

Social-democrații cer demisia „imediată” a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce liberala a fost pusă sub urmărire de DNA. Tototdată, PSD susține că Ilie Bolojan este responsabil de „faptele de corupție ale subordonatei sale”.

„PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș”, a transmis PSD, printr-un comunicat.

Social-democrații mai spun că Ilie Bolojan „trebuie să aprindă lumina în propria cămară”, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar.

„PSD subliniază că doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României”, au mai transmis social-democrații.

Cristina Trăilă, liberala care ocupă funcția de secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în dosarul lui Fănel Bogoș. DNA a confirmat informațiile venite prima oară pe surse și a anunțat oficial că a pus-o sub urmărire penală.

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Editor : A.G.