PSD spune că „sub nicio formă” nu îl va vota pe Siegfried Mureșan premier, după atacul la adresa lui Grindeanu

Social-democrații au lansat un atac la adresa lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR de premier, precizând că nu îl vor vota dacă ajunge în fața Parlamentului. PSD susține că a ajuns europarlamentar datorită lui Traian Băsescu și nu a promovat la Bruxelles interesele României.

Reprezentanții PSD au postat o serie de motive pentru care nu îl vor vota pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Aceștia susțin că propunerea PNL-USR-UDMR pentru Palatul Victoria a ajuns europarlamentar „cu bani din corupție”, a votat împotriva intereselor naționale și este „profund anti-american”.

„1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL.

2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur.

3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România.

4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!

5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!”, au scris social-democrații, luni, pe Facebook.

PSD a mai transmis că „sub nicio formă” nu îl va vota pentru funcția de premier.

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Mureșan: Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG13

Reacția social-democraților vine după ce Siegfried Mureșan l-a criticat, la rândul său, pe Sorin Grindeanu și a transmis că „va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”.

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Editor : A.G.