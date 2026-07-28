PSD îl ironizează pe Bolojan după ce a deblocat posturile din spitale: „Dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari”

Partidul Social Democrat consideră că premierul interimar Ilie Bolojan şi miniştrii săi „au aruncat în aer funcţionarea sistemului sanitar”, iar memorandumul pe care l-au aprobat marţi seara în şedinţa de Guvern este caduc, pentru că Parlamentul a aprobat deja legislaţia necesară deblocării posturilor din Sănătate.

„Partidul Social Democrat denunţă atitudinea iresponsabilă a prim-ministrului demis Ilie Bolojan şi a miniştrilor săi care au aruncat în aer funcţionarea sistemului sanitar. În mai puţin de 48 de ore, Guvernul demis Bolojan a reuşit performanţa de a se contrazice pe ei înşişi de trei ori, pe acelaşi subiect: posturile din spitalele României. Memorandumul pentru deblocarea posturilor a stat luni de zile îngropat. Explicaţia oficială a guvernanţilor demişi: 'nu sunt bani' şi 'sistemul medical consumă oricum prea multe resurse'.

Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă. La 'Marie Curie', un copil a murit. Acolo s-a văzut, în cifre pe care nimeni nu le mai poate rotunji, ce înseamnă un spital ţinut în deficit de personal. PSD a depus în Parlament amendamentul care deblochează posturile din spitale. Partidul condus de prim-ministrul demis Ilie Bolojan (PNL) nu a votat împotrivă şi a ales să se abţină. Parlamentarii PNL au stat pe margine şi au lăsat - ca de obicei - pe alţii să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei”, se arată într-un comunicat transmis de PSD, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, „dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari”, „dintr-odată este o situaţie urgență”, astfel încât a fost convocată o şedinţă de Guvern marţi seară, în format hibrid, ca să aprobe „exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile”.

„Ce s-a schimbat între 'nu sunt bani' şi şedinţa de la ora 20:00? Nu bugetul. Nu situaţia din spitale. S-a schimbat un singur lucru: Ilie Bolojan a înţeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei şi că rămân în istorie ca guvernul care a spus 'nu' spitalelor. Aceasta nu este guvernare. Este o reacţie disperată la o criză socială anunţată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, doar aleargă în urma propriilor greşeli, sperând că se filmează frumos. Românii nu au nevoie de şedinţe la ora 20:00. Au nevoie de medici la ora 3 noaptea, când ajung în urgenţă”, au mai spus social-democraţii.

PSD atrage atenţia că acest memorandum „al disperării” este acum caduc, odată ce Parlamentul a aprobat legislaţia necesară.

„Unităţile spitaliceşti pot scoate la concurs posturi, fără să mai aştepte aprobarea acestora de Ministerul Sănătăţii - varianta propusă de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan”, precizează comunicatul.

Editor : C.L.B.