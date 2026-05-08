PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale”

Partidul Social Democrat l-a somat, vineri, pe prim-ministrul interimar Ilie Bolojan să înceteze „numirile intempestive”, fără concurs, în funcţii guvernamentale. Formațiunea transmite, într-un comunicat, că denunță „operațiunea premierului demis şi a unor miniştri interimari de a-şi instala, pe ultima sută de metri, pilele şi apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii publice”.

PSD îl somează pe premierul demis să înceteze numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale. PSD denunţă operaţiunea premierului demis şi a unor miniştri interimari de a-şi instala, pe ultima sută de metri, pilele şi apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii publice guvernamentale. PSD avertizează că toate numirile fără concurs, care au la bază doar criteriul preferinţelor personale sau politice ale premierului demis şi ale apropiaţilor săi, vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim şi funcţional.

Aşa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu şoferi, muzicieni rock şi cofetari instalaţi în funcţii de prefect şi nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile şi relaţii transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiaţii săi”, se arată într-un comunicat de presă publicat de social-democrați pe site-ul oficial.

Potrivit sursei citate, numirile fără concurs, în diverse funcţii publice, ale unor „apropiaţi politici incompetenţi şi fără o minimă experienţă pentru poziţiile ocupate”, ar demasca „duplicitatea şi demagogia” premierului demis.

Sunt ilustrative în acest sens numirile în funcţii de conducere de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice sau de la Administraţia Naţională Apele Române, dar şi în funcţiile de prefect de la judeţele Neamţ, Maramureş sau Vaslui.

Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menţinerea sa şi a reprezentanţilor PNL în funcţiile guvernamentale după ce partidul a decis «rămânerea în opoziție», ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moţiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi. PSD aminteşte că şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale înainte de a iniţia un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan”, mai spune comunicatul.

