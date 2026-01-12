PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat

PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu, arată un comunicat al Partidului Social Democrat. Un articol al jurnalistei Emilia Șercan apărut astăzi susținea că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului este un plagiat.

Comunicatul „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică” și spune că acest atac este menit să ducă la înlăturarea ministrului.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată cumunicatul.

PSD mai spune că Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare, întrucât lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU. Acestea au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment.

„Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, spune PSD.

