Live TV

PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat

Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu, arată un comunicat al Partidului Social Democrat. Un articol al jurnalistei Emilia Șercan apărut astăzi susținea că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului este un plagiat.

Comunicatul „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică” și spune că acest atac este menit să ducă la înlăturarea ministrului.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată cumunicatul.

PSD mai spune că Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare, întrucât lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU. Acestea au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment.

„Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, spune PSD.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Digi Sport
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat. Reacția lui Radu Marinescu
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum”
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
Recomandările redacţiei
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, față-n față cu vicepremierii la Palatul Victoria, în...
Ultimele știri
Șefa Curții de Apel București acuză un „plan matematic” de control al Justiției și critică magistrații care au mers la Cotroceni
Londonezii şi-au dat jos pantalonii la metrou în cadrul evenimentului „No Trousers on Tube Ride”
Fondurile de pensii Pilon 2 au avut cel mai bun an din istorie. Randament de 19,2% în 2025 și active de peste 200 miliarde de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Fanatik.ro
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cât costă o vacanţă la schi în Ucraina în 2026: tarife pentru cazare şi skipass
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Ministrul Muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia?
Digi FM
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...