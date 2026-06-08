După mai bine de o oră de discuții cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a anunțat o serie de condiții pe care PSD le impune pentru a vota Cabinetul Tomac. Printre acestea, social-democrații cer scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii. „Tomac a fost deschis la propunerile PSD”, a precizat Grindeanu.

Reducere TVA până la 5% la alimente de bază

„Dacă acest Guvern vrea sprijinul PSD, atunci, referitor la reducerea deficitului, trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. România are nevoie de un Guvern care să aibă curajul să facă reforme reale. (…) În plan economic, cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să își plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite.

Dacă astăzi avem un deficit mai mic, e pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia e sufocată și blocată în acest moment. În domeniul taxelor, am dori ca viitorul Guvern să scadă TVA-ul alimentelor de bază și al medicamentelor până la 9% sau chiar 5%. În plan social, ne așteptăm să se vină cu o reducere concretă a taxării pe muncă a salariilor mici și medii”, a declarat Sorin Grindeanu după discuțiile cu Sorin Tomac.

Liderul PSD a precizat că așteaptă programul de guvernare al premierului desemnat, dar și echipa de miniștri, iar apoi partidul va lua o decizie privind votul Cabinetului în Parlament.

„În urmă cu un an de zile s-a constituit o coaliție formată din partidele pe care le știți, dintre care și PSD. Ce am auzit în toate acele luni este cum, din cauza deficitului, trebuie să facem diverse lucruri: să tăiem CASS la veterani, să tăiem CASS la mame.

Toate aceste măsuri făcute de Guvern au dus la un blocaj în economie. Am văzut în grafice, în realitate, în statistici, cum toți indicatorii macro ne arată că economia a luat-o pe o pantă greșită. PSD este de acord să păstreze toate angajamentele pe care România le-a luat, legate de PNRR, OECD și de țintele fiscale“, a mai spus Grindeanu, întrebat dacă măsurile propuse vor afecta deficitul.

„Tomac a fost deschis la propunerile PSD. În mare parte le-a acceptat”, a mai precizat Grindeanu.

„PNL și USR să iasă din ipocrizie”

De asemenea, întrebat dacă PSD dorește să aibă oameni numiți în funcții politice, precum cele de secretari de stat și prefecți în viitorul Guvern, Grindeanu a transmis:

„În primul rând, trebuie să vorbim despre realitatea de azi. PSD astăzi nu are niciun secretar de stat, niciun subsecretar de stat, niciun prefect cu carnet de partid. Toți reprezentanții PSD și-au dat demisia în urmă cu peste o lună de zile.

Cine are în acest moment reprezentanți sunt PNL și USR, care vor să meargă în opoziție. Fac un apel la ei: să iasă din ipocrizie. Dacă vor în opoziție, să își dea demisia de azi toți secretarii de stat, subsecretarii de stat, toți prefecții. E o ipocrizie să spui că vrei în opoziție, dar să îți păstrezi toate funcțiile.”

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Editor : A.G.