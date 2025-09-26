Măsurile adoptate de Executiv sunt contestate de social-democrați. PSD propune, în paralel, proiecte care să modifice angajările de răspundere făcute de premierul Ilie Bolojan. Între timp, reforma administrației locale crește tensiunile în coaliție, anunță Digi24.

Contestațiile venite din partea social-democraților au început încă de la primul pachet de măsuri fiscale, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlamentul României, incluzând subiecte precum CASS - plata care a fost introdusă pentru femeile însărcinate, pentru mame, dar și pentru veteranii de război. Aceste două lucruri sunt contestate de către social-democrați.

În plus, deși Ilie Bolojan nu a fost de acord cu scoaterea acestor două categorii din forma finală a proiectului, Partidul Social Democrat a venit chiar în Parlamentul României cu câteva modificări și așteaptă ca, în această perioadă, acestea să fie votate.

Un alt subiect care a stârnit foarte multe nemulțumiri în spațiul public este cel al învățământului.

Bursele pentru olimpici, dar și plata cu ora pentru profesori sunt două modificări pe care social-democrații le-au făcut, mai degrabă, pe ascuns, în Parlamentul României, iar în acest moment proiectul este blocat la Camera Deputaților pentru că, din informațiile Digi24, Partidul Național Liberal nu dorește ca acesta sa fie votat în plenul final, o directivă venită chiar dinspre Ilie Bolojan.

Toate aceste măsuri presupun impact bugetar, exact ce a încercat premierul să facă prin angajarea răspunderii.

Nu este prima situația în care social-democrații încearcă să modifice ceea ce propune Executivul sau dacă nu reușesc să se înțeleagă în Coaliția de guvernare. Un alt exemplu este ceea ce s-a întâmplat cu plafonarea prețului la alimentele de baz:, social-democrații deja depuseseră un amendament în Parlamentul României, arată Digi24.

