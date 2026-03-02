Conducerea PSD, în ședință înaintea negocierilor pentru bugetul din 2026. Liderii au promis consultări privind ieșirea de la guvernare

Conducerea Partidului Social Democrat s-a reunit luni, chiar înainte ca reprezentanții Coaliției să aibă o nouă ședință în care să fie negociat bugetul pentru acest an. Social-democrații au cerut să fie cuprinse în buget mai multe ajutoare sociale, inclusiv pentru pensionari. Totodată, liderii de la centru au promis o consultare în PSD privind ieșirea sau rămânerea la guvernare alături de USR și Ilie Bolojan premier.

De la ora 10:00, membrii Biroului Permanent Național, adică președintele, prim-vicepreședinții și vicepreședinții PSD, s-au reunit la sediul central al partidului. Reuniunea are loc chiar înainte ca liderii Coaliției de guvernare să intre și ei ședință, de la ora 13:00, pentru a negocia bugetul pentru acest an, iar premierul Ilie Bolojan ar urma să prezinte principalele concluzii ale vizitei la Bruxelles și întâlnirii cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, ședința vine și în contextul în care conducerea PSD a anunțat încă din decembrie anul trecut că va realiza o consultare internă pentru a decide dacă formațiunea rămâne sau nu la guvernare. Recent, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această consultare va fi extinsă - membrii PSD să spună dacă vor rămânerea la guvernare alături de USR și cu Ilie Bolojan premier.

„O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, (…), dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a explicat Grindeanu într-un interviu pentru G4media.

Liderii au votat extinderea consultărilor

Surse din rândurile social-democraților au transmis pentru Digi24 că liderii au votat în unanimitate extinderea mandatului pentru a consulta membrii din teritoriu cu privire la rămânerea PSD la guvernare. Concret, aceștia urmează să fie întrebați dacă sunt de acord cu rămânerea la guvernare și, dacă da, în ce condiții.

Social-democrații ar urma să ia o decizie abia după tranșarea bugetului pentru 2026.

