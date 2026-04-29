PSD le cere liberalilor să-l retragă pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: „Un premier fără sprijin politic trebuie să demisioneze”

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune”, a transmis Partidul Social Democrat (PSD), într-o postare pe Facebook, în care îi îndeamnă pe liberali să renunțe la sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Social-democrații susțin că menținerea acestuia în fruntea Guvernului ar avea consecințe grave asupra economiei și nivelului de trai al populației.

„Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție, contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut, nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării”, se arată în mesajul PSD.

Acuzații privind blocarea măsurilor economice

Reprezentanții PSD îl acuză pe premier că ar bloca aplicarea unor măsuri economice convenite în cadrul coaliției de guvernare.

„Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, mai susțin social-democrații.

Există deja voci în interiorul Partidul Național Liberal (PNL), potrivit PSD, care cer schimbarea premierului și lansarea unui dialog politic fără Ilie Bolojan: „Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”.

Aceștia consideră că pierderea sprijinului politic ar trebui să ducă automat la demisia premierului: „Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia. Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie, cum ne-a arătat, din păcate, până acum”.

Editor : A.D.