PSD mărește suspansul și decide peste o săptămână dacă votează bugetul. Ce spune Grindeanu despre ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan vrea bugetul adoptat în martie

PSD ține în suspans Coaliția. Deși au primit ultima variantă a proiectului de buget de la Ministerul Finanțelor, social-democrații nu au decis dacă îl vor vota. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, anunță că hotărârea va fi luată abia peste o săptămână, în timp ce în partid continuă consultările privind rămânerea la guvernare.

După ședința conducerii PSD care a durat mai puțin de o oră, Sorin Grindeanu a anunțat că liderii partidului vor avea o nouă reuniune duminică, în format mai extins, în care vor decide dacă votează sau nu proiectul de buget pentru acest an, având în vedere că ministrul Finanțelor le-a transmis că nu poate să aloce toți banii ceruți pentru măsuri de sprijin.

„Nu înțeleg de ce ar fi bani suficienți pentru deducerea de 400 de euro pe bursă la cineva care joacă anual pe bursă și să nu poți să finanțezi indemnizația pentru copiii cu dizabilități. De ce aș găsi de cuviință să finanțez banca de dezvoltare și să nu găsesc bani pentru ce spuneam mai devreme?”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat dacă există un scenariu prin care PSD să renunțe la toate măsurile propuse pentru persoanele vulnerabile.

În privința rămânerii la guvernare sau schimbarea premierului, liderul PSD a precizat că partidul a decis intrarea în Coaliție după consultarea mai multor membri de partid, într-un for mai larg, ceea ce se va întâmpla și de această dată. Întrebat care sunt motivele ca Ilie Bolojan să fie demis, Grindeanu a transmis:

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Acum suntem în etapa legată de buget. PSD a anunțat încă din decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Iar evaluarea începe, în primul rând, cu noi.

Am anunțat că vom face evaluarea miniștrilor PSD, dar nu se va opri doar la PSD. Apoi facem o evaluare a întregii guvernări din ultimele nouă luni.

Această evaluare va fi făcută în forul despre care vă spuneam mai devreme și va fi luată o decizie. Și se va ține cont atât de lucrurile bune, cât și de cele proaste.”

Nicușor Dan vrea bugetul adoptat în martie

De asemenea, liderul PSD a fost întrebat și dacă guvernanții i-au garantat președintelui Nicușor Dan că bugetul va fi votat în această lună, după ce șeful statului a anunțat acest lucru.

„Și eu îmi doresc. Și mi-aș fi dorit să avem buget din noiembrie. Este o chestiune la care nu găsesc explicație: de ce nu avem buget în martie. Dar trecem peste acest lucru. Și da, și eu îmi doresc să avem cât mai repede un buget. Dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc ca punctele pe care le-am amintit mai devreme să fie prinse în buget.

Domnul președinte știe cerințele pe care noi le avem, care sunt cât se poate de normale și care se adresează, dacă vorbim de pachetul de solidaritate, persoanelor vulnerabile. Este un lucru pe care este greu să îl poți negocia“, a mai declarat Sorin Grindeanu. 

