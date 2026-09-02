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PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: „Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Partidul Social Democrat acuză miercuri, într-un mesaj pe Facebook, USR că aplică un dublu standard în cazul condamnărilor și deciziilor instanțelor care îi vizează membrii. Reacția vine după condamnarea în primă instanță a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. Social-democrații vorbesc despre „o nouă specie de penali”, pe care o numesc „penalii buni din USR”, și susțin că aceștia ar fi considerați victime ale „justiției capturate”.

„Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: «Penalii buni din USR»”, a transmis PSD.

Social-democrații susțin că, în cazul politicienilor condamnați din alte partide, USR consideră că aceștia ar trebui să se retragă din politică, în timp ce situația ar fi diferită atunci când este vorba despre propriii membri.

„Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă «pasul în spate» din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice”, afirmă PSD.

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Partidul condus de Sorin Grindeanu acuză, de asemenea, USR că pune sub semnul întrebării deciziile justiției atunci când acestea îi vizează membrii.

„Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale «justiției capturate» și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale”, se arată în mesajul PSD.

În finalul mesajului, social-democrații ironizează sloganul USR „Fără penali în funcții publice”, despre care susțin că ar trebui completat cu o excepție pentru membrii formațiunii.

„Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare: «Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR»”, a conchis PSD.

Reacția PSD vine după ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. 

Editor : C.S.

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