PSD se dezlănțuie la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu mai tolerăm ca un singur om să blocheze un întreg stat”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista „ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar.

„Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate”, a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluţii, nu de „demonstraţii de forţă”, are nevoie de dialog real - cu magistraţii, cu experţii, cu Parlamentul.

„PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie”, a susţinut fostul ministru Mihai Fifor.

El a evidenţiat că PSD va insista „ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. „România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor”, a transmis social-democratul.

