Live TV

PSD se dezlănțuie la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu mai tolerăm ca un singur om să blocheze un întreg stat”

Data actualizării: Data publicării:
mihai fifor
Mihai Fifor. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista „ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar.

„Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate”, a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluţii, nu de „demonstraţii de forţă”, are nevoie de dialog real - cu magistraţii, cu experţii, cu Parlamentul.

„PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie”, a susţinut fostul ministru Mihai Fifor.

El a evidenţiat că PSD va insista „ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. „România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor”, a transmis social-democratul.

Citiți și:

Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”

EXCLUSIV. Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi”

Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan să suporte consecințele deciziilor sale

Prima reacție din PNL, după ce Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a...
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul...
ciprian ciucu
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă...
Siegfried Mureșan.
Prima reacție din PNL, după ce Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie...
Ultimele știri
Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali
Jaful de la Luvru: „Dispozitivele de securitate nu au eșuat”. Ce valoare au bijuteriile furate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan să suporte consecințele deciziilor sale
Daniel Băluță.
Daniel Băluţă se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei. Când va face anunțul
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns”
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu: „Ideea demisiei e în stilul premierului Bolojan. E destul de tranșant”
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi”
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...