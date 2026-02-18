PSD, nou atac la un ministru USR. Diana Buzoianu este chemată din nou la raport în Parlament

Partidul Social Democrat o cheamă în Parlament pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să dea explicații pe 23 februarie cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara. La finalul anului trecut, Diana Buzoianu a fost vizată și de o moțiune simplă, care a trecut de vot cu ajutorul aleșilor AUR și PSD.

„Solicităm prezența ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor în fața Camerei Deputaților pentru a da explicații clare privind eșecul instituțional care a condus la blocarea definitivă a unei investiții strategice pentru județul Hunedoara și pentru România, precum și pentru a clarifica dacă, sub conducerea sa, ministerul mai este capabil să ducă la capăt proiecte majore de infrastructură în interesul cetățenilor.

În mod grav, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a ignorat atât pozițiile autorităților locale, cât și propriile evaluări instituționale anterioare, care recunoșteau rolul esențial al Acumulării Mihăileni în ceea ce privește protecția populației împotriva inundațiilor, asigurarea apei potabile și industriale, producerea de energie electrică și securitatea hidrologică a unei zone extinse din vestul țării”, transmit social-democrații.

Aceștia o invită pe ministra Mediului la „Ora Guvernului”, în Parlament, pentru a răspunde la următoarele întrebări:

De ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu a susținut activ menținerea autorizației de construire pentru un obiectiv declarat de interes strategic național? Cine își asumă pierderea investițiilor publice deja realizate și riscurile majore generate pentru populația din zonă? Consideră doamna ministru că este normală pasivitatea cu care tratează parcursul proiectelor strategice ale statului? Este normală lipsa de reacție fermă? Ce măsuri concrete a luat sau intenționează să ia pentru a preveni repetarea unor astfel de blocaje în cazul altor baraje, acumulări sau lucrări hidrotehnice din România? În ce măsură actuala politică de mediu pe care o promovează mai ține cont de interesul public, securitatea energetică și protecția civilă?

În luna decembrie a anului trecut, Diana Buzoianu a fost vizată și de o moțiune simplă în Parlament, care a trecut cu voturile aleșilor AUR și PSD. Aceștia au criticat-o pe ministra Mediului pentru criza apei din Prahova.

