PSD se pregătește pentru scenariul alegerilor anticipate care ar putea fi valabil odată cu o eventuală respingere a guvernului Luca Niculescu, spune Ștefan-Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al social-democraților. El a declarat, marți seară, la Digi24, că scenariul dizolvării Parlamentului și declanșării anticipatelor „nu este de dorit, dar nici de speriat”. PSD va avea miercuri de la ora 16:00 o întâlnire în Consiliul Politic Național pentru a lua decizia privind formarea guvernului.

„Am avut discuții în biroul permanent, în biroul politic. Există și acest scenariu al alegerilor anticipate, care, din punctul nostru de vedere, nu este de dorit, dar care nu este nici de speriat, că până la urmă este o chestiune care ține de democrație. Drept urmare, ne-am și hotărât să ne pregătim într-un astfel de scenariu, dacă se va întâmpla.

Un astfel de scenariu are și costuri și va avea costuri pentru economie, pentru oameni, dar dacă nu va fi o înțelegere între partide pentru a reuși această susținere pe o perioadă de șase luni, pe o perioadă mai lungă, pentru Guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan poate, și are acest drept, conform Constituției, să declanșeze inclusiv alegerile anticipate, cu toate riscurile care țin de o astfel de opțiune.

Am și hotărât ca domnul Marian Neacșu, împreună cu liderii de la Camera Deputaților și de la Senat, să formeze un grup de lucru pentru a verifica legislația care ar trebui să fie adoptată într-un astfel de context și orice partid politic trebuie să fie pregătit, fie să ajungă la guvernare, că așa este normal să-ți dorești ca partid politic, fie să fi pregătit pentru oricare dintre posibilitățile pe care le oferă democrația, inclusiv alegerile anticipate”, a afirmat Ștefan-Radu Oprea.

Purtătorul de cuvânt al PSD susține ideea formării unui guvern.

„Dacă ne uităm la urgențele pe care România le are astăzi și vedem ce se întâmplă sistemul de sănătate public, după șapte luni de zile aflăm că banii nu mai ajung nici la urgențe, nici la Salvare. Lucrurile nu cred că sunt în acest moment o chestiune care să mai sufere amânare și avem nevoie urgentă de un Guvern care să poată face această rectificare bugetară de care avem nevoie, de un guvern care să fie capabil să facă proiecția de buget pentru anul viitor, anul acesta. De aceea, noi avem două chestiuni importante la care ne uităm: program de guvernare relansare economică, pentru că direcția în care a mers economia românească, viața românilor este una greșită. O spun aproape 90% dintre români. Atunci trebuie schimbat acest sens al politicilor lui Ilie Bolojan.

Iar al doilea lucru ține de o susținere pe care poate să o aibă un astfel de guvern în Parlament, pentru că un simplu un simplu exercițiu în care mâine votăm de conjunctură, trece un guvern și de a doua zi nu mai există susținere pentru aceste măsuri de care vă spuneam mai devreme, ele trebuie susținute. Și nu cred că partidele din Parlament, politicienii din Parlament, nu înțeleg că trebuie să facem acest lucru”, a declarat Radu Oprea.

Acesta transmite că miercuri PSD va avea de la ora 16:00 o întâlnire în Consiliul Politic Național pentru a lua decizia privind formarea guvernului.

Președintele Nicușor Dan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea Guvernului Luca Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate, potrivit surselor Digi24.ro.

Editor : Alexandru Costea