Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, sâmbătă, că nu s-a discutat în partid despre o eventuală atragere a „puciștilor” din PNL, care au susținut și votat Guvernul Veștea. Social-democrata s-a arătat convinsă că liberalii își vor câștiga în instanță calitatea de membru de partid, după ce conducerea PNL a decis, marți, în Biroul Permanent Naţional, să nu prelungească mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată, sâmbătă, dacă există loc în PSD pentru liberalii care se opun lui Ilie Bolojan, ea spunând că nu s-a discutat în PSD acest subiect. Aceasta a criticat ideea excluderii unor membri pentru opinii diferite, iar drept exemplu, l-a invocat pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, despre care a spus că este „mai bolojenist decât toți bolojeniștii din PNL”, însă, cu toate acestea, nimeni din PSD nu a pus problema excluderii sale.

„Nu s-a discutat aşa ceva. Din câte ştiu eu, ce am văzut public, că n-am discutat cu niciunul dintre ei, ei vor să-şi apere în instanţă calitatea de membru de partid şi e normal să se întâmple acest lucru. Uitaţi-vă, şi la noi în partid avem voci critice! E domnul primar Toma de la Buzău care e mai bolojenist decât cred că toţi bolojeniştii din PNL şi, cu toate acestea, nu s-a pus problema să-l dăm afară pentru că are o altă opinie. Adică să ajungem, totuşi, în 2026 şi să se dea oameni afară din partidele politice pentru că au o altă opinie decât cea a preşedintelui, mi se pare că nu este în regulă”, a afirmat aceasta.

Ea s-a arătat convinsă că „puciştii” din PNL vor obţine în instanţă câştig de cauză în disputa cu conducerea partidului.

„Eu chiar cred că vor câştiga în instanţă, pentru că, până la urmă, nu ştiu ce li se reproşează acestor oameni ca să îşi piardă calitatea de membru de partid”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Editor : A.P.