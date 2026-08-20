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„PSD nu trebuie să revină la guvernare”. Siegfried Mureşan, propunerea PNL de premier, exclude o coaliție cu social-democrații

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Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR, la Digi24
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan consideră că PSD nu trebuie să revină la guvernare, susţinând nevoia unui Cabinet care este „credibil" atunci când îşi asumă că va continua măsurile „bune" luate de premierul Bolojan în ultimul an.

„Tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni confirmă un lucru: PSD nu trebuie să revină la guvernare. Declaraţiile şi acţiunile pesediştilor arată că nu sunt de încredere pentru a continua guvernarea responsabilă din ultimul an. Cu efortul şi încrederea românilor, Guvernul Bolojan a reuşit să reducă deficitul bugetar al ţării cu 28 de miliarde de lei în primele şase luni ale anului, faţă de perioada de risipă a Guvernului Ciolacu din prima parte a anului 2025", a scris Mureşan, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, 28 de miliarde de lei înseamnă aproximativ 230 de kilometri de autostradă, 1.800 de creşe moderne sau opt spitale regionale.

„Continuarea guvernării responsabile, fără risipă, este singura garanţie pentru dezvoltarea sustenabilă a României în următorii ani şi pentru existenţa unui buget de investiţii, în condiţiile în care, de anul viitor, nu vom mai avea fondurile din PNRR. Măsurile care ne-au adus într-o situaţie mai bună faţă de acum un an au fost aspru criticate de PSD, care a iniţiat şi a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ca atare, PSD are zero credibilitate când spune că va continua reformele şi nu va reveni la risipă", a explicat europarlamentarul.

În opinia sa, România are nevoie de un Guvern care este „credibil" atunci când îşi asumă că va continua măsurile "bune" luate de premierul Bolojan în ultimul an.

„Avem nevoie de un Guvern care: să continue reducerea risipei şi reforma statului, să continue atragerea fondurilor europene nerambursabile pentru coeziune, domeniu în care Guvernul Bolojan a înregistrat rezultate record în ultimul an, şi să se asigure că reformele din PNRR sunt ireversibile, iar investiţiile din PNRR sunt finalizate la timp", a transmis Siegfried Mureşan.

Editor : Alexandru Rotaru

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