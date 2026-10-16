PSD, precizări despre vânzarea companiilor de stat: „Nu ne-am schimbat poziția”. Ce prevede programul de guvernare

PSD susține că se opune în continuare vânzării companiilor de stat profitabile sau din domenii strategice, precum energia, apărarea și sectorul bancar, dar nu respinge atragerea de investitori în societățile aflate în dificultate. Într-o precizare transmisă vineri, partidul afirmă că această poziție este în concordanță cu Programul de guvernare 2026-2028, depus joi seară la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul prevede că activele strategice profitabile nu vor fi vândute sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă, dar lasă deschisă posibilitatea listării unor pachete minoritare de acțiuni, pe modelul companiilor din energie deja prezente la bursă.

„PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate”, se arată în comunicatul partidului.

Social-democrații resping ideea că ar exista contradicții între pozițiile exprimate anterior și prevederile programului de guvernare propus de Luca Niculescu, susținând că documentul confirmă principiile pe care partidul le-a apărat și în trecut.

Ce prevede programul de guvernare despre vânzarea și listarea companiilor de stat

În capitolul dedicat economiei, programul de guvernare propune reformarea companiilor și regiilor de stat, pornind de la rolul lor economic și strategic, precum și de la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind administrarea întreprinderilor publice.

Documentul stabilește că societățile de stat trebuie să aibă obiective comerciale și de interes public clar definite, iar performanța lor să fie evaluată nu doar în funcție de profit, ci și de calitatea, accesibilitatea și eficiența serviciilor oferite.

În privința vânzării participațiilor statului, programul conține o prevedere care permite și listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni.

„Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăților din energie deja listate”, se arată în document.

Astfel, programul face distincția între vânzarea activelor strategice profitabile în condițiile menționate și listarea unor participații minoritare. În cazul acesteia din urmă, investitorii pot cumpăra acțiuni ale unei companii fără ca statul să piardă neapărat controlul asupra societății.

Aceeași direcție este menționată și în capitolul Finanțe, unde este precizat că societățile în care statul deține participații ar urma să devină mai transparente, cu păstrarea controlului strategic al statului.

Programul nu nominalizează companiile care ar putea fi vizate de eventuale listări, nu stabilește procentele de acțiuni care ar putea fi oferite investitorilor și nici un calendar pentru astfel de operațiuni.

PSD invocă disputa cu Guvernul Bolojan privind Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank

În precizarea transmisă vineri, PSD amintește de disputa din aprilie 2026 cu Guvernul Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu, pe tema vânzării unor pachete de acțiuni deținute de stat în companii profitabile.

Social-democrații susțin că au solicitat atunci retragerea planurilor care vizau Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, considerând că participațiile statului ar fi fost evaluate sub potențialul lor real.

„Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu. Atunci PSD a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, evaluate cu mult sub potențialul lor real”, a precizat partidul.

PSD face referire și la proiectul legislativ PL-x nr. 376/2026, inițiat de social-democrați, care propune interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute de stat până la 31 decembrie 2027.

Potrivit comunicatului, proiectul prevede excepții pentru companiile care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutivi sau care se află în insolvență, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Companiile de stat cu pierderi ar putea fi restructurate sau scoase din portofoliul statului

Pentru societățile de stat aflate în dificultate, programul de guvernare propune un mecanism de evaluare a performanței, care ar urma să stea la baza deciziilor privind redresarea, atragerea de investitori sau încetarea activității.

Concret, companiile care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutivi ar urma să fie analizate independent și să primească un rating public, de la A, pentru societățile cu performanță solidă, care nu au nevoie de sprijin public, până la E, pentru cele considerate neviabile. Metodologia de evaluare ar urma să fie aprobată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), iar rapoartele ar fi publicate integral.

Pentru companiile încadrate în categoriile D sau E, autoritatea care le are în subordine ar trebui să decidă, în cel mult șase luni, dacă acestea pot fi redresate printr-un plan de restructurare, dacă este oportun un parteneriat public-privat sau dacă se impune lichidarea.

În cazul societăților care înregistrează pierderi trei ani consecutivi, fără un contract de serviciu public care să justifice continuarea activității, programul prevede declanșarea ieșirii acestora din portofoliul statului. Pentru companiile cu capital propriu negativ care nu mai pot fi redresate este prevăzută intrarea în procedura legală de insolvență, însoțită de un plan social pentru angajați.

Totodată, capitalizarea unei companii de stat, acordarea unei garanții sau conversia creanțelor nu ar urma să mai fie aprobate fără un plan de viabilitate, termene clare și un responsabil desemnat. Conducerile societăților ar urma să fie evaluate anual pe baza unor indicatori financiari și nefinanciari, iar rezultatele, indemnizațiile și subvențiile primite să fie publicate printr-un sistem național administrat de AMEPIP.

Listări minoritare și atragerea de investitori, inclusiv în sectorul transporturilor

Posibilitatea listării la bursă apare și în capitolul dedicat transporturilor, unde programul propune o evaluare a companiilor din subordinea ministerului.

În termen de 12 luni, fiecare societate ar urma să fie încadrată într-un regim strategic, în funcție de direcția considerată potrivită pentru activitatea sa: dezvoltare, listare minoritară, atragere de investitori sau menținerea statutului de monopol natural.

Printre companiile vizate de măsurile privind reorganizarea și profesionalizarea conducerii sunt menționate CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, TAROM, ROMATSA și administrațiile portuare. Documentul nu stabilește însă care dintre acestea ar putea ajunge la bursă sau ar putea atrage investitori.

În paralel, programul urmărește dezvoltarea pieței de capital ca sursă alternativă de finanțare pentru companiile românești și creșterea transparenței societăților în care statul deține participații, cu menținerea controlului strategic.

PSD susține că aceste măsuri nu contrazic poziția partidului, întrucât posibilitatea atragerii de investitori în companiile aflate în dificultate a fost acceptată și anterior de social-democrați.

„Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare. PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute!”, se arată în comunicatul transmis vineri.

Editor : A.D.