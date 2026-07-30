PSD publică votul pe Legea ANI: Coaliţia PNL-USR-AUR e gata să sacrifice bani din PNRR ca să-l salveze pe Fritz

Partidul Social Democrat acuză, joi seară, AUR, PNL şi USR că s-au coalizat şi nu au votat Legea ANI, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR, „ca să-l salveze pe Dominic Fritz”.

„Iată imaginea coaliţiei PNL-USR-AUR: e gata să sacrifice cu cinism 770 milioane de euro din PNRR ca să-l salveze pe Dominic Fritz”, a transmis, joi seară, PSD, distribuind o imagine cu votul pe Legea ANI, unde AUR s-a abţinut, iar PNL şi USR nu au votat.

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Potrivit social-democraţilor, „când a fost vorba de a vota pentru un jalon PNRR pe decarbonizare care însemna aproape un miliard de euro din PNRR, Bolojan nu s-a obosit să vină la vot în Senat. Azi, când a fost vorba de salvarea politică a lui Fritz, Bolojan a făcut toate eforturile posibile pentru a bloca adoptarea noii Legi a ANI, din care PSD scosese toate portiţele pe care le strecuraseră în favoarea şefului USR. A venit, s-a zbătut, a luat cuvântul, şi-a scos parlamentarii din sală”.

„Aceasta este adevărata faţă a lui Bolojan, nu contează cu adevărat integritatea, miliardele europene şi economia, ci doar supravieţuirea sa politică şi a aliatului din fruntea USR”, mai transmite PSD.

Legea ANI, care este jalon în PNRR, a picat, joi, la vot în Senat, for decizional, după ce nu a întrunit majoritatea voturilor. Senatorii PNL şi USR şi-au anunţat prezenţa, dar nu au votat.

Noua lege a integrității urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Aleșii au propus ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soți să fie păstrate tot la secret. Cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția, la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.

Direct vizat era Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Acum, USR și PNL anunță că vor veni cu un nou proiect.

Editor : C.L.B.