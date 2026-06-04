Un guvern format din miniștri tehnocrați și actualii miniștri USR este o variantă exclusă de PSD, susțin surse apropiate de Sorin Grindeanu. Social-democrații vor aștepta să vadă programul de guvernare înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului cabinet. Nicușor Dan este așteptat să anunțe astăzi numele premierului desemnat, cu Eugen Tomac ca favorit în opțiunile președintelui.

PSD nu va susține un guvern cu miniștri tehnocrați și cu actualii miniștri USR, viitorul, spun surse citate de reporterul Digi24 Rebeca Manea. Astăzi, Sorin Grindeanu va avea întâlniri la Camera Deputaților, iar o ședință a conducerii PSD privind susținerea viitorului executiv are mici șanse să se întâmple azi sau mâine, în cazul în care președintele va anunța numele premierului desemnat. Motivul este dorința social-democraților de a vedea mai întâi programul de guvernare și componența guvernului înainte de a decide dacă îl vor vota în Parlament sau nu.

Potrivit surselor Digi24, după două săptămâni de amânări, președintele Nicușor Dan este pregătit astăzi să facă anunțul privind desemnarea premierului. Nicușor Dan urmează să plece într-o vizită oficială în Muntenegru, dar înainte va face anunțul desemnării lui Eugen Tomac ca premier, actual consilier prezidențial onorific și europarlamentar.

Din informațiile obținute de Digi24, Eugen Tomac a stat încă de aseară de vorbă cu liderii partidelor pro-occidentale, pentru a vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îi ofere mandatul de formare a noului guvern.

În ceea ce privește majoritatea parlamentară necesară învestirii guvernului, până în acest momen, nici PNL, nici USR nu își schimbă poziția și refuză să voteze un guvern care ar putea să aibă printre membri oameni susținuți de Partidul Social Democrat.

Editor : B.E.