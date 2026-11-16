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PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul” (surse)

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, în cadrul ședinței social-democraților, că reforma administrativă se aplică în întreaga țară, nu doar în localitățile românești, potrivit surselor din partid. Liderul Camerei Deputaților răspunde astfel protestelor lui Kelemen Hunor, care avertiza că dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, „UDMR va reacționa dur”. 

Sorin Grindeanu a declarat, luni, în cadrul ședinței liderilor de partid că în ceea ce privește comasarea, reforma administrativă se aplică întregii Românii, nu doar în localitățile românești, potrivit surselor. El a mai spus că nu pot fi două reguli, „în care unii să fie speciali”. 

Sorin Grindeanu a precizat că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților, dar că regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași „și la Olt și la Botoșani și la Harghita și Covasna”. 

Grindeanu a afirmat că UDMR poate depune chiar o moțiune și că „ar fi o onoare să pice Guvernul, pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României”, mai arată sursele. 

Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativă, a vorbit, tot în cadrul ședinței, despre „pozițiile abrupte ale UDMR”, că dacă trebuie să „cerem voie de la UDMR să facem reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă despre reforma administrativ-teritorială anunţată de PSD că, dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă şi vor lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispun. El mai transmite că UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată. 

Editor : Alexandru Costea

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