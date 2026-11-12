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PSD, reacție dură după ce George Simion i-a luat apărarea șefei AfD: „Are aceeași mentalitate xenofobă”

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Foto: Inquam Photos
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PSD a condamnat joi „încercarea” liderului AUR, George Simion, de a justifica jignirile aduse de copreşedinta AfD Alice Weidel românilor din Germania, susţinând că acesta are un discurs duplicitar din calcule „pur” politice. „Este aceeaşi mentalitate xenofobă care incită la dezbinare socială”, acuză social-democrații.

„PSD denunţă duplicitatea AUR care, din calcule pur politice, a întors spatele sutelor de mii de români din Germania. Afirmaţiile lui Simion că Weidel 'nu ne-a jignit' şi că, în locul AfD, nu şi-ar cere scuze faţă de români sunt ruşinoase pentru un politician care se declară patriot. În vorbe, cei de la AUR se declară suveranişti şi apărători ai valorilor naţionale, dar în fapte, din calcule pur politice, întorc spatele românilor din diaspora. Mai grav este că, prin aceste declaraţii scandaloase, preşedintele AUR foloseşte acelaşi tip de discurs ca Alice Weidel, în care nu face distincţia dintre răspunderea individuală şi culpabilizarea colectivă. Este aceeaşi mentalitate xenofobă care incită la dezbinare socială şi la stigmatizarea unor comunităţi întregi”, se arată într-un comunicat al social-democraţilor citat e Agerpres.

Potrivit PSD, declaraţia lui Alice Weidel nu s-a limitat la cazuri particulare, ci „i-a stigmatizat” pe toţi românii din Germania, pe care i-a acuzat că jefuiesc sistemul social german.

„Deci i-a jignit şi pe cei peste o jumătate de milion de români care muncesc legal şi plătesc contribuţii la asigurările sociale în Germania. Faţă de aceşti români ar fi trebuit să îşi ceară scuze Alice Weidel, aşa cum i-a solicitat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Şi pe aceşti români ar fi trebuit să îi apere acum AUR, nu să le întoarcă spatele. Acest caz arată diferenţa majoră dintre PSD şi AUR.

Deşi ne adresăm aceloraşi cetăţeni români, avem răspunsuri şi abordări fundamental diferite. În timp ce PSD a luat poziţie pentru apărarea românilor din Germania şi i-a cerut lui Alice Weidel să îşi prezinte scuze pentru jignirile aduse, AUR a trimis invitaţii liderilor AfD să vină la Bucureşti, pentru susţinerea unui eveniment politic. În vorbe, cei de la AUR pretind că apără interesele românilor din diaspora, dar în fapte îi primesc cu braţele deschise pe cei care i-au umilit”, a susţinut PSD.

Întrebat, miercuri seară, la Digi24, despre afirmaţiile lui Alice Weidel la adresa imigranţilor români din Germania care ar jefui sistemul social din această ţară, George Simion a răspuns: „Ştiu declaraţia, nu ştiu dacă s-a înţeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. (...) Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează şi AfD, pentru că încurajează munca cinstită şi majoritatea românilor din Germania sunt muncitori şi îşi plătesc taxele”.

Despre politicienii de la AfD invitaţi la conferinţele organizate de AUR la sfârşitul săptămânii la Bucureşti, Simion a spus: „Eu nu ştiu dacă o să vină să-şi ceară scuze şi nu ştiu dacă au de ce. (...) Românii cinstiţi s-au săturat de (...) profitorii de sistemul de ajutor social. E vorba de cazul de la Magdeburg şi eu consider că românii care muncesc cinstit acolo s-au săturat de fel de fel de profitori şi de migraţie ilegală care căpuşează sistemul social. Genul acesta de oameni care profită de statul social nu cred că ar trebui încurajaţi”.

Editor : C.L.B.

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