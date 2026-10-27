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Video PSD reclamă o „gaură” de 40 de miliarde de lei și amenință că blochează rectificarea bugetară (surse)

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alexandru nazare inquam george calin
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
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PSD îi cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situația financiară lăsată de fostul Guvern, inclusiv obligațiile de plată rămase neachitate, potrivit surselor Digi24. Social-democrații condiționează susținerea rectificării bugetare de prezentarea acestor date și estimează că necesarul total de fonduri pentru acoperirea facturilor restante și a altor cheltuieli ar ajunge la aproximativ 40 de miliarde de lei.

Social-democrații solicită cifre concrete privind obligațiile de plată rămase de la fostul Executiv și susțin că nu vor fi de acord cu rectificarea bugetară dacă ministrul Finanțelor nu le prezintă public.

Condiția este formulată în contextul în care PSD a susținut în repetate rânduri că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară.

În calculele PSD intră aproximativ 15 miliarde de lei reprezentând facturi care ar fi rămas neachitate la Ministerul Dezvoltării, pentru lucrări locale, inclusiv de apă și canalizare, precum și pentru lucrări finanțate prin PNRR.

Alte aproximativ 5 miliarde de lei ar reprezenta sume nedecontate pentru concedii medicale.

La acestea s-ar adăuga un necesar de finanțare estimat între 10 și 12 miliarde de lei pentru ministere și instituții care nu ar avea suficiente fonduri pentru a-și acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului.

Potrivit acelorași surse, social-democrații susțin că aceste lipsuri ar fi apărut deoarece Executivul ar fi alocat inițial sume mai mici decât cele solicitate de conducerile instituțiilor.

În estimarea totală de aproximativ 40 de miliarde de lei, PSD include și restanțe privind drepturile salariale câștigate de magistrați în instanță, precum și sume aferente compensărilor în energie.

Editor : Ș.A.

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