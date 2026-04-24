Cu toate că PSD și-a retras toți miniștrii ca să-i dea un semnal politic lui Ilie Bolojan, social-democrații au păstrat funcțiile-cheie la Palatul Victoria. Toți secretarii de stat, prefecții și subprefecții au rămas pe post, până la următorul ordin de partid.

PSD a ieșit din Guvern, la nivel de miniștri, însă nu a renunțat la mecanismele reale de decizie: social-democrații au în continuare oameni numiți atât în ministere, cât și la prefecturi, structurile care reprezintă Executivul în teritoriu.

O dată cu formarea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și împărțirea ministerelor, liderii politici au negociat la sânge și funcțiile de secretari de stat, subsecretari, prefecți și subprefecți, adică oamenii care participă direct la luarea deciziilor și au drept de semnătură în diverse domenii.

Doar în ministere, PSD are 49 de secretari și subsecretari de stat, au declarat surse de la Palatul Victoria pentru Digi24.ro. Asta pe lângă șefii diverselor instituții, care au și ei rang de secretar de stat. Toți au rămas pe post, în ciuda deciziei social-democraților de a-și retrage miniștrii.

Prefecții PSD rămân pe baricade

Social-democraților le-au revenit și 22 de posturi de prefecți în țară, după cum urmează:

Argeș

Bistrița-Năsăud

Brăila

Buzău

Caraș-Severin

Călărași

Dâmbovița

Dolj

Galați

Gorj

Hunedoara

Ialomița

Maramureș

Mehedinți

Neamț

Olt

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vâlcea

Vrancea

De asemenea, PSD are și 20 de subprefecți. Prin comparație, liberalii au tot 20 de subprefecți, UDMR are 10, iar USR 8, fiind și unele posturi vacante.

În prezent, PNL are 12 prefecți, USR are 4, iar UDMR tot 4.

Planul în cazul unei moțiuni de cenzură

PSD își va retrage oamenii din Guvern abia în momentul în care partidul va decide să depună o moțiune de cenzură. Plecarea acestora se va produce pentru a nu vota în Parlament demiterea unui Executiv din care fac parte propriii oameni.

Și Marian Neacșu, vicepremierul demisionar al PSD, a explicat că secretarii de stat îşi vor da demisia „odată cu moţiunea de cenzură”. Întrebat când va fi depusă, acesta a spus: „Când va decide partidul”.

Bolojan are alt plan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că miniștrii care urmează să preia portofoliile deținute de PSD vor face o analiză a oamenilor din subordine, în așa fel încât cei „incompetenți sau rău intenționați” să fie înlocuiți, iar cei competenți să fie puși la treabă.

„Fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți. Scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe o zi pe alta. Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, iar cei slabi, indiferent de culoarea politică, să fie schimbați — sau cei care creează probleme”, a declarat premierul, vineri, la Europa FM, întrebat dacă oamenii PSD din structurile centrale vor fi concediați în perioada următoare.

Cum au pus împărțirile politice măsuri importante în stand-by

Anul trecut, Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. USR își dorea la acea vreme mai multe posturi de prefect și subprefect decât ar fi fost de acord PSD și PNL să cedeze.

