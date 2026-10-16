Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, anunță că este dispus să susțină un candidat PNL la alegerile parțiale pentru Primăria Timișoara, chiar dacă acesta ar beneficia și de sprijinul USR, cu condiția să fie liberal. Simonis îl acuză pe liderul PNL Arad, Gheorghe Falcă, că ar face presiuni asupra filialei din Timiș pentru a accepta un candidat USR. Liberalii din Timiș resping acuzațiile și susțin că își vor desemna singuri candidatul.

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„Am fost întrebat în ultimele săptămâni, de mai multe ori, ce punct de vedere am despre o eventuală alianță USR-PNL, în condițiile în care la județ există această colaborare între PSD și PNL. Este un asediu, un adevărat desant la adresa PNL Timiș pentru a accepta propunerile USR Timiș. Care propuneri sunt «dați-ne nouă tot și voi să ne votați»”, a declarat Alfred Simonis, vineri, într-o conferință de presă.

Liderul PSD Timiș susține că Gheorghe Falcă ar încerca să obțină o înțelegere politică în interesul organizației liberale din Arad, în detrimentul filialei din Timiș.

„Știu că există un asediu din partea domnului președinte al PNL Arad, domnul Falcă, și o presiune întreagă pe PNL Timiș să accepte această condiție fără niciun fel de avantaj politic pentru PNL Timiș, de capitulare în fața USR, pentru că domnia sa dorește să salveze problema, situația politică de la Arad. Își dorește o întâlnire regională prin care PNL să rămână în toate regiunile cu tot și USR-ul să ia municipiul Timișoara”, a afirmat Simonis.

Acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor din Arad că ar încerca să negocieze situația politică din Timișoara în funcție de interesele propriei filiale.

„Cu alte cuvinte, domnul Falcă face ceea ce face de foarte mulți ani, să tranzacționeze Timișoara și mai nou și PNL Timiș în interesele sale și ale PNL Arad. Nu e treaba mea”, a adăugat președintele PSD Timiș.

Simonis: „Indiferent de ce se întâmplă la București, să ne vedem de ale noastre în Timiș”

Alfred Simonis a declarat că PSD dorește menținerea protocolului politic și a colaborării administrative cu PNL la nivelul județului Timiș, în forma negociată în 2024, când cele două partide au avut liste comune la alegerile locale.

Liderul social-democrat a propus ca PSD să susțină un candidat liberal la alegerile parțiale pentru Primăria Timișoara, inclusiv în cazul în care acesta ar intra într-o alianță electorală cu USR.

„Știți oferta mea pentru PNL Timiș de a susține un candidat al PNL la alegerile parțiale. Indiferent de ce se întâmplă la București, că ăia au războaiele lor, să ne vedem de ale noastre în Timiș, pentru că avem foarte multe de recuperat și de făcut”, a declarat Simonis.

Acesta a afirmat că este dispus să susțină inclusiv o alianță PNL-USR, cu condiția ca persoana propusă pentru Primăria Timișoara să provină din rândul liberalilor.

„Și sunt dispus să susțin și eu candidatul USR și PNL la alegerile parțiale la Primăria Timișoara, cu condiția să fie din PNL. Dacă tot se dorește o alianță, se dorește îngenuncherea unui adversar politic, e o propunere care e mai bună decât oricare alta. Hai să nu ne mai certăm între noi și să facem treabă”, a spus liderul PSD Timiș.

Simonis și-a motivat propunerea prin importanța proiectelor locale, despre care susține că ar trebui să primeze în fața disputelor politice.

„Indiferent de ce vor conducerile noastre la București, să arătăm că pentru noi e mai importantă Timișoara, Timișul, oamenii de aici, obiectivele pe care le avem în acest județ și mai puțin politica”, a adăugat acesta.

PNL Timiș respinge acuzațiile: „Deciziile se iau la Timiș”

Reprezentanții PNL Timiș au reacționat după declarațiile lui Alfred Simonis și au respins ideea că filiala ar fi supusă unor presiuni din partea organizației din Arad.

„Nu comentăm scenarii de tipul asediu sau desant. În PNL Timiș deciziile se iau la Timiș, în forurile statutare ale filialei și în deplină concordanță cu prioritățile PNL la nivel național stabilite de președintele Ilie Bolojan. Avem propria noastră agendă. Este agenda Timișului și a timișorenilor. Nu ne-o stabilește nimeni din alt partid și nici nu intrăm în jocul în care un lider al altui partid ne face agenda”, au transmis liberalii.

În ceea ce privește relația cu organizația PNL Arad, reprezentanții filialei din Timiș au afirmat că există respect reciproc și consultări obișnuite între organizațiile vecine.

„Cu colegii din Arad avem o relație colegială și de respect reciproc. Fiecare filială își gestionează propriile responsabilități politice și administrative. Nu au existat și nu există presiuni. Există consultări firești între organizații vecine, așa cum este normal într-un partid mare”, au precizat aceștia.

Liberalii au respins și ideea că ar avea nevoie de sprijinul PSD pentru desemnarea candidatului la Primăria Timișoara.

„În ceea ce privește ofertele de susținere pentru Primăria Timișoara, mulțumim pentru preocupare, dar ar fi mai util ca fiecare partid să se preocupe de propria ogradă. PNL Timiș își va desemna singur candidatul pentru Primăria Timișoara, când și dacă va fi cazul, în urma unei analize interne și a sondajelor, nu în urma ofertelor de sprijin venite din partea oricărui partid”, au transmis reprezentanții filialei.

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La Timișoara ar urma să fie organizate alegeri parțiale pentru funcția de primar, rămasă vacantă. În prezent, atribuțiile sunt exercitate interimar de viceprimarul Ruben Lațcău, de la USR.

În contextul pregătirilor pentru scrutin, PSD Timiș propune susținerea unui candidat liberal, în timp ce PNL Timiș afirmă că își va stabili propria strategie electorală printr-o analiză internă și pe baza sondajelor.