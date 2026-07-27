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PSD sesizează Curtea de Apel București şi Parchetul General împotriva Guvernului Bolojan pentru „abuzuri de ordin legislativ”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Social-democrații reclamă că Executivul ar fi adoptat în mod nelegal hotărâri și politici publice cu impact pe termen lung, chiar dacă a fost demis prin votul Parlamentului. Astfel, PSD anunță că a sesizat Curtea de Apel București și Parchetul General pentru ca instanța să analizeze „consecinţele penale ale adoptării şi punerii în executare a unor acte constituţional interzise”.

„PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituţia şi iniţiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. (...)

Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, a transmis PSD, printr-un comunicat de presă. 

Social-democrații subliniază că Guvernul demis este strict restricționat de lege la acte de administrare curentă.

„În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție — hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung — ceea ce îi era total și irevocabil nepermis.

Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent — documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale. Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent”, mai transmite formațiunea, care anunță că astăzi a contestat mai multe hotărâri luate de Guvern în ultima perioadă. 

PSD anunță că marți, 28 iulie, va sesiza Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate:

„Hotărârile nepublicate le vom contesta de îndată ce vor apărea în Monitorul Oficial. Nu există fereastră de timp care să funcționeze ca scut împotriva răspunderii.

Sesizăm Parchetul General — pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise.”

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Editor : A.G.

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