Live TV

„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de parlamentari ai fostului partid comunist

Data publicării:
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că Ilie Bolojan va fi coşmarul PSD în anii care urmează şi că liderul PNL va ajunge liderul opoziţiei şi va înjumătăţi numărul de parlamentari ai PSD.

Alexandru Muraru a scris, sâmbătă, pe Facebook, că singurul program de guvernare al PSD va fi să se plângă de greaua moştenire şi să îl atace pe fostul premier Ilie Bolojan.

„PSD şi-a găsit naşul! Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de parlamentari ai fostului partid comunist. Va fi coşmarul PSD în anii care urmează. De asta, singurul 'program de guvernare' al pesediştilor va fi să se plângă de greaua moştenire şi să trăiască în trecut. Toate energiile lui Neacşu şi Grindeanu vor fi consumate pe atacuri la adresa fostului premier”, a afirmat Alexandru Muraru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liberalul susţine că PSD îl va ataca pe Bolojan pentru a-i eroda imaginea, dar şi pentru a acoperi cu „zgomot” mediatic „incompetenţa” guvernului.

„Este pentru prima dată în istoria recentă când un fost premier ajunge liderul opoziţiei. Ilie Bolojan rămâne în prima linie şi îşi asumă confruntarea cu un sistem care a supravieţuit schimbând guverne, negociind funcţii şi protejând privilegii. Bolojan a spus un lucru simplu, pe care mulţi politicieni îl evită. Cu oamenii raţionali se poate lucra, indiferent de partid. Cu golanii este greu să faci treabă. Experienţa ultimelor luni i-a arătat cât de puţin valorează înţelegerile pentru cei care le respectă doar atunci când le convin”, a declarat Muraru.

El consideră că liderii PSD sunt disperaţi, pentru că au întâlnit un om care cunoaşte administraţia, ştie unde sunt blocajele şi nu acceptă ca reforma statului să fie negociată pentru păstrarea unor privilegii.

„În următorii ani, România are nevoie de o opoziţie care să nu uite ce a promis, să nu negocieze principiile şi să fie pregătită să guverneze. Ilie Bolojan are ocazia să construiască această alternativă. Iar PSD ştie că, de data aceasta, nu mai are în faţă un partid breloc pe care să-l folosească pentru propriile interese”, a adăugat vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru.

Fostul premier Ilie Bolojan pledează pentru intrarea oamenilor „normali” în politică, el fiind de acord că aceştia nu vor fi primiţi, la început foarte bine în organizaţiile care există deja.

Bolojan spune că, după ce a colaborat cu toate partidele, a constatat că în fiecare dintre acestea există „oameni raţionali cu care se poate lucra”.

„Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau o anumită... ştiţi, respectul unor înţelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat fostul prim-ministru.

„Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de faţă fără să pui etichete. În toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra. Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau o anumită... ştiţi, respectul unor înţelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, în cadrul dezbaterilor din cadrul summitului Rethink România care s-a desfăşurat la Sinaia.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
2
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
3
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
4
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
natalia intotero - elena mateescu
5
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Digi Sport
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID330676_INQUAM_Photos_Alex Nicodim_
Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
s grindeanu si i bolojan blurat
Cum va juca PNL cartea opoziției împotriva Guvernului Niculescu. Bolojan nu exclude votarea unei moțiuni de cenzură alături de AUR
ccr inquam octav ganea
Bolojan, după decizia CCR privind SAFE: „Finalizarea investițiilor în nord-estul României nu se poate fără SAFE”. Ce consecințe sunt
2026-09-01-0755
Replica lui Ilie Bolojan pentru social-democraţi pe tema deficitului: „E o tehnică de a justifica promisiunile fără acoperire”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan: Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Cu golanii e greu să faci treabă
Recomandările redacţiei
bloc evacuat
Oameni evacuați de urgență dintr-un bloc din Capitală după ce pe...
2026-10-20-2542
Cine conduce Guvernul: Sorin Grindeanu sau Luca Niculescu? Răspunsul...
BUCURESTI - ISU - PREZENTARE ECHIPAMENT SALVARE - 27 IAN 2026
Șeful ISU București-Ilfov explică ce au descoperit pompierii în...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Elicopter Black Hawk, misiune în Marea Neagră, pentru căutarea...
Ultimele știri
Viorel Păunescu, fost președinte al clubului Steaua, a murit la 91 de ani. Fotbaliștii vor ține un moment de reculegere
Kim Jong Un a trecut granița în China pe un pod deschis la 12 ani de la finalizare. Întâlnire la nivel înalt la Dandong
Preşedintele iranian merge la Moscova și se va întâlni cu Putin. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cindy Crawford și durerea unei mame care și-a pierdut fiul de doar 27 de ani: "Și-a trăit viața cu bunătate...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
Cum a murit Dan Coe? Dezvăluiri surpriză despre cea mai mare controversă din istoria Rapidului
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu! Cum arăta fostul președinte al Stelei înainte să nu mai poată...
Adevărul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit...
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
„Și-a respectat promisiunea pe care mi-a făcut-o!” Eva Mendes, anunț-surpriză despre Ryan Gosling
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a stat de vorbă cu Luca Niculescu și a dat verdictul: "Cum spuneam și de Nicușor Dan"
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...