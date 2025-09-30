Live TV

PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au cheltuit partidele politice din banii statului în acest an

Ședințele camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei organizate pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, in Bucuresti, 1 septembrie 2025. Foto. Inquam Photos / Octav Ganea
Partidele politice au primit în primele nouă luni ale anului 173 de milioane de lei din subvenții, cea mai mare sumă, adică 92 de milioane de lei, fiind cheltuită pentru categoria „presă și propagandă”, potrivit unui raport publicat pe 30 septembrie de Expert Forum. Cea mai mare sumă din subvenții a fost încasată de Partidul Social Democrat (PSD - 57 de milioane de lei), urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR - 34 de milioane de lei).

Opt partide primesc subvenții de la statul român. Este vorba de PSD, AUR, PNL, USR, SOS, POT (partide parlamentare), dar și de Forța Dreptei și PMP (pentru rezultatele de la locale).

Raportul Expert Forum arată că, în primele nouă luni ale anului, partidele politice din România au încasat 173 de milioane de lei, iar până la finalul anului ar trebui să primească 284 de milioane de lei din subvenții.

Partidul Social Democrat (PSD) a cheltuit, între ianuarie și august, 75,8 milioane de lei. Cea mai mare parte din această sumă (61,4 milioane de lei) a fost alocată categoriei „presă și propagandă”, arată Expert Forum.

PSD a mai cheltuit 4,4 milioane de lei pentru „personal”, peste 2 milioane de lei pentru consultanță politică și alți 2,6 milioane de lei pentru sondaje de opinie.

Raportul citat menționează că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cheltuit 31 de milioane de lei în aceeași perioadă. Cea mai mare parte din sumă a fost alocată pentru categoria „presă și propagandă”, adică 16 milioane de lei.

AUR a mai cheltuit 2,4 milioane de lei pentru „activități cu caracter politic” și 2 milioane de lei pentru „deplasări în țară și în străinătate”. Partidul condus de George Simion a mai cheltuit 1,2 milioane de lei pentru „investiții imobiliare” și 1,6 milioane de lei pentru personal.

Al treilea partid în topul cheltuielilor din subvenții este USR, care a cheltuit 24,7 milioane de lei. Aproape 5 milioane de lei au mers către „presă și propagandă”, 7,5 milioane de lei pentru „personal” și 1,7 milioane de lei pentru „chirii și utilități sedii”.

PNL a cheltuit din subvenții 28 de milioane de lei, între ianuarie și august. 10 milioane de lei au fost alocați pentru „investiții imobiliare”, 9,1 de milioane de lei pentru „presă și propagandă” și 2,6 de milioane de lei pentru cheltuieli de personal.

SOS România a cheltuit 9,3 milioane de lei, din care o mare parte s-a dus pentru „activități cu caracter politic” (adică 3,5 milioane de lei). 1,2 milioane de lei au fost alocate pentru „deplasări” și câte 1 milion de lei pentru transport, chirii și utilități sedii și personal.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a cheltuit 3,1 milioane de lei, din care jumătate s-a dus pentru „consultanță politică” (1,5 milioane de lei), 430.000 de lei pentru „activități cu caracter politic” și 266.000 de lei pentru investiții.

Raportul complet Expert Forum poate fi citit aici.

