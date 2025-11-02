PSD și AUR fac front comun împotriva lui Nicușor Dan, după ce președintele a fost prezent astăzi la lansarea oficială a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Atât PSD, cât și AUR îl acuză pe șeful statului de faptul că a abuzat de puterea sa și că a încălcat Constituția.

Atât Daniel Zamfir (PSD), cât și George Simion (lider AUR) l-au criticat pe Nicușor Dan.

„Din punctul de vedere al PSD-ului, este absolut nepermis ceea ce a făcut Nicușor Dan. Evident, o încălcare flagrantă a Constituției, care obligă președintele să fie imparțial în legătură cu un partid. Atât el, cât și Bolojan, din punctul meu de vedere, în relația nu numai cu PSD, ci în relația cu cetățenii României, abuzează practic de puterea pe care o are. Astfel de manifestări în care președintele României, cel care este chemat respecte Constituția, să fie un echilibru, să se implice atât de de brutal în favoarea unui candidat… Cred că este un lucru pe care nu-l putem permite”, a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

„Știți unde este Nicușor Dan acum? E prezent la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, total neconstituțional, total în afara fișei postului, total imoral. De neconceput în alte timpuri, în care imediat un astfel de gest provoca imediat suspendarea”, a afirmat, la rândul său, liderul AUR, George Simion.

Nicuşor Dan a participat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti şi a precizat că a făcut-o la invitaţia USR Bucureşti, cu care a colaborat ani de zile, şi pentru a spune lucrurile pe care le consideră el importante pentru Capitală, având în vedere că a câştigat de două ori alegerile pentru Primăria Generală.

Nicușor Dan nu este primul caz de președinte al României care participă la un eveniment de partid în timpul mandatului. Klaus Iohannis a luat parte la Congresul PNL din 2021, iar Traian Băsescu a fost la Congresul PDL din 2013.

Nici Klaus Iohannis, nici Traian Băsescu nu au mers la lansarea unor candidaturi la Primăria București.

Constituția îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, fără să existe o prevedere privind susținerea sau participarea la congresele ori adunările unor formațiuni politice.

Editor : Ș.R.