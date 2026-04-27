Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune”, a declarat Marian Neacșu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi dezbătută în luna mai”, a adăugat Petrișor Peiu.

Potrivit acestora, ambele partide vor iniția moțiunea de cenzură.

„Am convenit împreună cu domnul Peiu (...) să facem un apel către toți parlamentarii (...) să susțină moțiunea prin vot”, a adăugat Marian Neacșu.

„Orice drum începe cu primul pas”, a fost răspunsul acestora, întrebați despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR.

