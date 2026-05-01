PSD și PNL își pasează responsabilitatea, după anunțul că România pierde 458 de milioane de euro din PNRR

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu consideră că Guvernul condus de Ilie Bolojan are o abordare „greșită” și duce la rezultate precum anunțul de vineri, conform căruia România a pierdut peste 400 de milioane de euro din PNRR. La polul opus, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan acuză membrii fostului Guvern condus de Marcel Ciolacu că au contribuit decisiv la acest rezultat.

România pierde 458,7 de milioane de euro din cererea nr. 3 de plată din PNRR „din cauza reformelor întârziate sau făcute prost în anii trecuți”, a anunțat vineri ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Detalii, aici.

Victor Negrescu: În locul lui Bolojan să vină „un manager mai bun și mai implicat”

Acest anunț a stârnit reacții din partea europarlamentarilor PSD și PNL. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a arătat cu degetul înspre „partidele care au scris PNRR”.

„Nu vreau să intru în jocuri politice, să arăt că multe din reformele cu probleme au fost coordonate de miniștri care erau de la anumite partide. Guvernul a avut timp din decembrie 2023 până în noiembrie 2025 să facă modificări și să le negocieze până astăzi cu Comisia Europeană, dar rezultatele nu au venit”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Europarlamentarul social-democrat a afirmat că PNRR este „un plan scris în grabă, cu reforme insuficient pregătite, fără o legătură reală cu capacitatea administrativă a României și fără o asumare politică serioasă”.

„Pe ultima sută de metri, guvernul încearcă să repare întârzierile, accentuate în ultimele 10 luni, prin reforme făcute pe fugă, doar pentru a bifa la capitolul imagine. Este o abordare greșită. Reformele nu se fac sub presiune și nu se improvizează”, a adăugat Negrescu.

Victor Negrescu a lansat și atacuri la adresa premierului Bolojan, arătând că în locul lui ar trebui să vină „un manager mai bun și mai implicat”.

„Coaliția pro-europeană s-a creat acum 10 luni pentru a salva acești bani europeni, dar rezultatele demonstrează eșecul actualei formule guvernamentale. Cred că partidele pro-europene puteau și pot, încă, face lucrurile mai bine dar cu un manager mai bun și mai implicat”, a mai punctat liderul social-democrat.

Siegfried Mureșan: Ilie Bolojan a salvat 350 de milioane de euro

La polul opus, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan vede informația anunțată vineri de ministrul Fondurilor Europene drept un câștig pentru România.

„Știrea corectă este: Ilie Bolojan a salvat 350 milioane Euro, bani care erau aproape pierduți ca urmare a neîndeplinirii angajamentelor de către Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Practic, europarlamentarul liberal acuză Guvernul Ciolacu că a contribuit decisiv la pierderea celor peste 400 de milioane de lei din PNRR.

„Guvernul Ciolacu a depus cererea de plată numărul 3 în decembrie 2023 cu multe reforme neîndeplinite. Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu, dar până la demisia lui Marcel Ciolacu reformele tot nu au fost îndeplinite”, a adăugat liberalul.

Siegfried Mureșan mai subliniază că cel care a reluat informele, inclusiv cele necesare pentru cererea de plată numărul 3, cum ar fi reforma pensiilor magistraților, a fost premierul Ilie Bolojan.

Editor : M.G.