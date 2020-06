PSD și PNL se ceartă electoral pe dublarea alocațiilor. Olguța Vasilescu: Când PNL le-a dublat, noi am găsit imediat bani

Discuții aprinse în plenul Parlamentului pe dublarea alocațiilor pentru copii. Deputații au dezbătut miercuri Ordonanța de Urgență a Guvernului prin care se amână intrarea în vigoare a dublării alocațiilor până la data de 1 august 2020. La dezbateri, fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu a susținut că sunt bani în buget pentru dublarea alocațiilor, în timp ce PNL, prin Florin Roman, a cerut eliminarea pensiilor speciale pentru a aduce bani la buget.

„Anul trecut când eram la guvernare, la legea bugetului a trecut un amendament al PNL pentru dublare a alocațiilor. Deși era prost făcut, am considerat că e oportun ca în Parlament să lăsăm alocațiile copiilor crescute și am căutat soluții. Nu ne-am plâns că n-avem bani, am găsit imediat bani. Anul acesta e aceeași situație. De data asta vine opoziția PSD, cu o lege care prevede dublarea alocațiilor. Nu facem ca dumneavoastră să venim cu un amendament fără sursă de finanțare ci o să vă dăm și o sursă de finanțare. Este nevoie de o sumă de 3,2 miliarde de lei, bani pe care îi puteți lua de la bunuri și servicii. Reamintesc că în 2019 când aveam 28 de ministere erau 44 de miliarde, anul acesta având 14 ministere sunt cu 7 miliarde mai mult. Recomandarea noastră este să luați 3 miliarde pentru alocații, 4 miliarde să îi redirecționați către pensii. Noi venim și cu soluții, în ciuda faptului că domnul Cîțu ne-a catalogat ca teroriști economici. Nu mai aveți motive să nu creșteți alocațiile.”, a declarat Olguța Vasilescu în Parlament.

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, susține că guvernul va crește alocațiile și pensiile, însă după evaluarea economiei la 6 luni. Acesta a cerut PSD să susțină eliminarea pensiilor speciale, pentru a folosi banii respectivi pentru pensii și alocații.

„PNL va majora alocațiile așa cum am făcut-o și prin proiectul de lege al doamnei Pocora, cum am reușit și prin amendamentul domnului Sighiartău. Eu nu am uitat cum domnul Dragnea gesticula de la acest microfon și spunea că nu sunt bani. Acum, dublarea alocațiilor și creșterea pensiilor înseamnă un efort bugetar de aproape 44 de miliarde de lei. Practic suma este cea pe care o alocă guvernul pentru investițiile din România. O să vedem la 6 luni care sunt efectele pandemiei asupra economiei, asupra celui de al doilea trimestru. Ne-am uitat și la soluțiile dumneavoastră însă noi vă propunem să vă țineți de cuvânt. Nu mai blocați pensiile speciale și sigur că putem crește și alocațiile și pensiile conform legii dacă și dumneavoastră veți fi de acrod cu eliminarea pensiilor speciale. PNL va majora și alocațiile și pensiile”, a declarat Florin Roman.

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a scris miercuri un mesaj pe Facebook în care acuză PSD de „terorism economic” și susține că partidul condus de Marcel Ciolacu „vânează” voturi prin prăbușirea economiei. Cîțu susține că inițiativele social democraților nu au sursă de finanțare.

Redactor: Robert Kiss