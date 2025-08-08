Live TV

PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-08 at 16.38.28
Sursa: Inquam Photos
Din articol
Cronologia amânărilor Reforma statului, negociată la pachet cu împărțirea funcțiilor de conducere Alte posturi în puse la bătaie Când vor sta la aceeași masă Ce va conține Pachetul II

Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui Ion Iliescu, în timp ce liderii USR susțin că social-democrații blochează de fapt discuțiile pentru că nu sunt de acord să cedeze unele posturi.

Cronologia amânărilor

După ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru primul pachet fiscal, în data de 7 iulie, ce includea majorarea TVA-ului și alte creșteri de taxe, Coaliția promitea să vină și cu o reformă amplă a statului până la finalul lunii iulie.

Însă neînțelegerile din Coaliție au amânat lansarea acestui pachet încă de la început, astfel că termenul a fost reprogramat pentru începutul lunii august.

Chiar președintele Nicușor Dan declara, pe 25 iulie, că pachetul trebuia să fie gata până la sfârșitul lunii iulie, dar asumarea lui în Guvern va avea loc abia luna următoare. „Nu sunt chestiuni dramatice. Să ne păstrăm calmul și optimismul că mergem în direcția potrivită fiscal”, a spus șeful statului.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunțat înghețarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul social-democraților, iar adoptarea pachetului a fost amânată din nou. De această dată pentru jumătatea lunii august.

Reforma statului, negociată la pachet cu împărțirea funcțiilor de conducere

Deși Coaliția ar fi trebuit să închidă parte din negocierile privind pachetul fiscal miercuri, PSD a anunțat că nu va participa la ședință, invocând atitudinea USR față de decesul lui Ion Iliescu. Așa că întâlnirea a fost amânată.

În realitate, blocajul se află în negocierile privind împărțirea funcțiilor în administrație, în special a posturilor de prefecți și subprefecți, care trebuie redistribuite acum că la guvernare sunt patru partide în loc de trei, negocieri care urmau să fie purtate tot miercuri. 

USR solicită 9 posturi de prefect și 13 de subprefect, ceea ce ar însemna să preia 7 posturi de prefect de la PSD și 2 de la PNL. PSD susține însă că le-ar reveni doar 8 posturi celor de la USR și că le-ar putea ceda maximum 6.

Pentru a-i convinge, PSD ar fi dispus să le ofere chiar postul de prefect al Capitalei, în schimbul altor posturi puse pe masa negocierilor.

Situația prefecturilor în prezent și cum ar urma să fie împărțite

PartidPrefecți în prezentPropunere împărțire
PSD25 + prefectul Capitalei19-20 (în funcție de negocieri)
PNL1210
USR8-9 (în funcție de negocieri)
UDMR44

Alte posturi în puse la bătaie

Pe masa negocierilor se află și posturile de conducere din instituțiile și agențiile de stat, unde șefii au rang de secretar de stat. Printre acestea se numără Garda de Mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Administrația Națională „Apele Române”.

La pachet cu împărțirea politică ar fi trebuit să se ia o decizie și în privința organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei și restul administrațiilor care au rămas fără conducere de anul trecut și până acum. Însă nici la acest capitol nu există consens. USR și-ar dori să fie organizate cât mai rapid, poate chiar în luna noiembrie, în timp ce PSD caută timp pentru a găsi un candidat. Asta pentru că, USR și PNL ar pregăti o candidatură comună pentru București. Puteți citi detalii AICI.

Când vor sta la aceeași masă

De regulă, Coaliția de guvernare ar fi trebuit să aibă o ședință în fiecare miercuri. Dat fiind că ședința din această săptămână a fost amânată, următoarea este programată miercuri, 13 august, când se așteaptă să fie definitivat pachetul fiscal al doilea, pentru a avea șanse să fie adoptat până la jumătatea lunii august.

PSD a anunțat însă că luni va organiza o ședință internă cu liderii de partid pentru a evalua funcționarea Coaliției, pe fondul tensiunilor cu USR, cauzate de conflictul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

USR a reacționat spunând public că ședința PSD este de fapt o încercare de a tranșa negocierile politice privind împărțirea funcțiilor.

„Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu: conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri”, a scris Clotilde Armand, vicepreședintă USR, pe Facebook. 

Ce va conține Pachetul II

Printre măsurile anunțate pentru al doilea pachet fiscal se numără modificări legate de programul „Anghel Saligny”, reforma pensiilor speciale, dar mai ales eficientizarea companiilor de stat, prin reformarea posturilor de conducere și introducerea unor criterii de performanță.

Unele măsuri au fost deja puse în transparență de Ministerul Dezvoltării - reducerea numărului de posturi la nivel local, inclusiv a numărului de polițiști locali, limitarea mandatelor pentru funcțiile de conducere și măsuri noi privind colectarea taxelor și impozitelor.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
pension
5
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare...
2025-07-29-7429
Ilie Bolojan a scos casa de protocol a lui Traian Băsescu de pe...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el...
Ultimele știri
Despărțirea de Iliescu: gata cu paravanul, începe examenul nostru
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional
Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului național pentru Iliescu: „Evaluăm impactul asupra funcționării Coaliției”
Voicu Vuşcan.
Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR”
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri
romsilva inquam
Noi contracte pentru membrii CA al Romsilva cu indemnizații reduse cu peste 50%. Buzoianu: „Regia se află într-o situație critică”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit...
Fanatik.ro
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar...
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Tom Holland, viitorul James Bond? Reacția starului din franciza „Spider-Man”, după ce a fost întrebat despre...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”