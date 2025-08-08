PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază

Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui Ion Iliescu, în timp ce liderii USR susțin că social-democrații blochează de fapt discuțiile pentru că nu sunt de acord să cedeze unele posturi.

Cronologia amânărilor

După ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru primul pachet fiscal, în data de 7 iulie, ce includea majorarea TVA-ului și alte creșteri de taxe, Coaliția promitea să vină și cu o reformă amplă a statului până la finalul lunii iulie.

Însă neînțelegerile din Coaliție au amânat lansarea acestui pachet încă de la început, astfel că termenul a fost reprogramat pentru începutul lunii august.

Chiar președintele Nicușor Dan declara, pe 25 iulie, că pachetul trebuia să fie gata până la sfârșitul lunii iulie, dar asumarea lui în Guvern va avea loc abia luna următoare. „Nu sunt chestiuni dramatice. Să ne păstrăm calmul și optimismul că mergem în direcția potrivită fiscal”, a spus șeful statului.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunțat înghețarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul social-democraților, iar adoptarea pachetului a fost amânată din nou. De această dată pentru jumătatea lunii august.

Reforma statului, negociată la pachet cu împărțirea funcțiilor de conducere

Deși Coaliția ar fi trebuit să închidă parte din negocierile privind pachetul fiscal miercuri, PSD a anunțat că nu va participa la ședință, invocând atitudinea USR față de decesul lui Ion Iliescu. Așa că întâlnirea a fost amânată.

În realitate, blocajul se află în negocierile privind împărțirea funcțiilor în administrație, în special a posturilor de prefecți și subprefecți, care trebuie redistribuite acum că la guvernare sunt patru partide în loc de trei, negocieri care urmau să fie purtate tot miercuri.

USR solicită 9 posturi de prefect și 13 de subprefect, ceea ce ar însemna să preia 7 posturi de prefect de la PSD și 2 de la PNL. PSD susține însă că le-ar reveni doar 8 posturi celor de la USR și că le-ar putea ceda maximum 6.

Pentru a-i convinge, PSD ar fi dispus să le ofere chiar postul de prefect al Capitalei, în schimbul altor posturi puse pe masa negocierilor.

Situația prefecturilor în prezent și cum ar urma să fie împărțite

Partid Prefecți în prezent Propunere împărțire PSD 25 + prefectul Capitalei 19-20 (în funcție de negocieri) PNL 12 10 USR — 8-9 (în funcție de negocieri) UDMR 4 4

Alte posturi în puse la bătaie

Pe masa negocierilor se află și posturile de conducere din instituțiile și agențiile de stat, unde șefii au rang de secretar de stat. Printre acestea se numără Garda de Mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Administrația Națională „Apele Române”.

La pachet cu împărțirea politică ar fi trebuit să se ia o decizie și în privința organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei și restul administrațiilor care au rămas fără conducere de anul trecut și până acum. Însă nici la acest capitol nu există consens. USR și-ar dori să fie organizate cât mai rapid, poate chiar în luna noiembrie, în timp ce PSD caută timp pentru a găsi un candidat. Asta pentru că, USR și PNL ar pregăti o candidatură comună pentru București. Puteți citi detalii AICI.

Când vor sta la aceeași masă

De regulă, Coaliția de guvernare ar fi trebuit să aibă o ședință în fiecare miercuri. Dat fiind că ședința din această săptămână a fost amânată, următoarea este programată miercuri, 13 august, când se așteaptă să fie definitivat pachetul fiscal al doilea, pentru a avea șanse să fie adoptat până la jumătatea lunii august.

PSD a anunțat însă că luni va organiza o ședință internă cu liderii de partid pentru a evalua funcționarea Coaliției, pe fondul tensiunilor cu USR, cauzate de conflictul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

USR a reacționat spunând public că ședința PSD este de fapt o încercare de a tranșa negocierile politice privind împărțirea funcțiilor.

„Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu: conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri”, a scris Clotilde Armand, vicepreședintă USR, pe Facebook.

Ce va conține Pachetul II

Printre măsurile anunțate pentru al doilea pachet fiscal se numără modificări legate de programul „Anghel Saligny”, reforma pensiilor speciale, dar mai ales eficientizarea companiilor de stat, prin reformarea posturilor de conducere și introducerea unor criterii de performanță.

Unele măsuri au fost deja puse în transparență de Ministerul Dezvoltării - reducerea numărului de posturi la nivel local, inclusiv a numărului de polițiști locali, limitarea mandatelor pentru funcțiile de conducere și măsuri noi privind colectarea taxelor și impozitelor.

