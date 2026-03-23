Live TV

PSD stabilește, astăzi, calendarul consultării interne privind ieșirea de la guvernare. Ședință de la ora 10:00

Data publicării:
sigla psd
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte, luni, la sediul central, unde urmează să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a partidului.

Şedinţa începe la ora 10:00 şi va fi în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, potrivit anunţului PSD.

Vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Biroul Permanent Naţional de luni se va decide calendarul privind consultarea internă.

Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitateaȚ guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a spus Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, în consultarea internă, membrii PSD vor hotărî dacă este oportună schimbarea premierului.

El a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă.

În opinia sa, toate variantele sunt pe masă”, adăugând că PSD nu va vota un guvern minoritar şi nu va face alianţă cu AUR. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Digi Sport
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PARLAMENT_BUGET_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD stabilește luni calendarul consultării interne privind ieșirea de la guvernare
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la lumină „negocierile nescrise” dintre PNL și PSD pentru funcții
Ce spune Sorin Grindeanu despre ieșirea PSD de la guvernare, după ce a fost adoptat bugetul pentru 2026
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Preț record la carburanți în România, după scumpiri repetate. Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
Recomandările redacţiei
desen cu Donald Trump
„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și...
Submarin iranian
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Statele din Golf vor slăbirea...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță...
Ultimele știri
Navigația pe brațul Măcin al Dunării va fi închisă: exerciții cu muniție de război timp de două zile
UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)
Google a început să rescrie titlurile știrilor, cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia. El este românul care i-a pus pe hartă
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce salariu are George Buricea, selecționerul care nu cunoaște regulamentul și a compromis calificarea...
Adevărul
Instructorii ucraineni trimiși în Orientul Mijlociu, „șocați” de tactica apărării antiaeriene a SUA. Ce...
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
Pro FM
Mădălina Ghenea, tur de forță la Hollywood în săptămâna Oscarurilor. Patru apariții spectaculoase în doar...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
În umbra universului „Peaky Blinders“. Cillian Murphy: „Nu ne-am propus ca Tommy Shelby să fie un model“
Newsweek
Cine sunt cei 1.800.000 pensionari care nu iau ajutor la pensie în aprilie? În schimb, plătesc CASS și impozit
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant