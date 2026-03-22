PSD stabilește luni calendarul consultării interne privind ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD va stabili luni, 23 martie, calendarul consultării interne privind o posibilă ieșire a partidului de la guvernare. Biroul Permanent Național se va reuni la ora 10:00, în sistem hibrid, pentru a decide modul în care vor fi consultați cei aproximativ 5.000 de membri care vor avea drept de vot.

Sorin Grindeanu a anunțat în urmă cu câteva luni o consultare internă în partid, asemănătoare cu cea făcută în momentul în care PSD a decis intrarea la guvernarea, doar că de această dată este pusă pe masă o posibilă ieșire din Coaliție.

De asemenea, liderul PSD a anunțat încă de vineri ședința de la sediul partidului:  „Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul", a declarat Grindeanu, vineri,  după adoptarea bugetului de stat pe 2026. 

Consultarea internă se bazează pe votul a 5.000 de reprezentanți PSD, inclusiv aleși din teritoriu: „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî”, susținea Grindeanu.

Președintele PSD a precizat, imediat după aprobarea bugetului în Parlament, că partidul va analiza inclusiv modul în care s-a interacționat în cadrul Guvernului, dar și  modul în care au fost apreciate măsurile partidului. 

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză", a spus Grindeanu.

