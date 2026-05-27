„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere pentru un Guvern condus de Eugen Tomac

Deputatul Octavian Oprea spune că PSD negociază în Parlament să obțină sprijin pentru desemnarea lui Eugen Tomac premier. Social-democrații ar fi sunat la PNL și USR, dar ar fi abordat mai mulți parlamentari inclusiv miercuri, la ședințele din Parlament. „Ne-au spus că cel mai bun guvern ar fi cel propus de președinte” a declarat liberalul, pentru Digi24.ro.

„S-a dat ordinul pe unitate: parlamentarii PSD sună prin PNL și, din câte înțeleg, și prin USR, ca să caute sprijin pentru varianta Eugen Tomac premier”, a scris deputatul PNL Octavian Oprea pe Facebook.

Contactat de Digi24.ro, liberalul a declarat că social-democrații i-au abordat pe parlamentari și miercuri la ședințele din Parlament:

„Au existat niște discuții și astăzi în Parlament. Mai mulți colegi din PNL au fost abordați de colegi din PSD pe această temă. Discutând și cu cei de la USR, ne-au spus că și ei au fost contactați de PSD.”

Ce le-ar fi transmis social-democrații

Deputatul susține că PSD încearcă să îi convingă să voteze orice Guvern propune președintele, pe motiv că țara trebuie să fie guvernată în perioada următoare.

„Au contactat oamenii în ideea de a trezi acest spirit al importanței naționale și al faptului că România trebuie să aibă în perioada următoare un guvern și că cel mai bun ar fi un guvern propus de președinte”, a mai declarat Octavian Oprea.

„Și-ar dori orice premier, dar nu unul PSD”

În realitate, dincolo de argumentul stabilității, liberaul spune că PSD urmărește să nu fie desemnat un premier din interiorul partidului, mai ales Sorin Grindeanu.

„Din ceea ce am înțeles de la dumnealor, fără să spună asta textual, și-ar dori să fie orice premier, mai puțin un premier asumat, cu carnet de partid, de la PSD.

E clar că nu își doresc asta — să dea ei premierul — pentru că sunt conștienți că ar ajunge în situația în care ar trebui să ia de la Palatul Victoria măsurile pentru care l-au criticat pe Ilie Bolojan de la tribuna Parlamentului. E lesne de înțeles pentru toată lumea. PSD încearcă să se eschiveze când vine vorba despre asumarea guvernării într-o perioadă nefavorabilă”, a explicat Oprea, care a refuzat să spună și cine a inițiat discuțiile cu parlamentarii PNL și USR.

