Claudiu Manta (PSD) a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că social-democrații nu vor face coaliție pentru un nou Executiv cu partidul lui George Simion. Într-o intervenție telefonică, Dan Tanasă (AUR) a spus că suveraniștii vor „o alianță cu românii”, lăsând să se înțeleagă că este posibilă varianta alegerilor anticipate.

„Noi am intrat și PSD-ul este un partid responsabil care a intrat la guvernare în 2022, după o guvernare catastrofală a PNL și USR. Am ales atunci să fim un partid responsabil care să guverneze țara. Această responsabilitate s-a repetat în 2024, când am ales în continuare să facem guvernarea alături de PNL și cei de la UDMR. Nu pot să nu remarc inconstanța USR-ului care n-a vrut să facă parte din această coaliție europeană, dar înțeleg că acum vrea să intre la guvernare. E foarte bine, este opinia dumnealor, dar eu cred că trebuie să ascultăm vocea poporului și poporul a spus foarte clar în ceea ce ne privește, a servit o lecție politicienilor prin alegerea făcută. A spus foarte clar că proiectul pe care l-am propus cu candidatul unic, în speță domnul Antonescu, nu a fost unul viabil”, a declarat Claudiu Manta, deputat PSD, la emisiunea Studio Politic.

Deputatul PSDa subliniat că acestea sunt motivele pentru care partidul său a ales să se retragă de la guvernare: „Ascultăm vocea poporului”. Referitor la o coaliție cu AUR , Manta a spus că „este exclus”.

„ Este este exclusă această variantă, nu vom intra la guvernare. Și aici vorbesc în nume personal. Eu cred că sunt dintre cei care cred că trebuie să fim în opoziție cel puțin o perioadă de timp de acum înainte, pentru ca oamenii să poată să facă o comparație simplă între ceea ce însemnat cei 2 ani de guvernare ai partidului social-democrat, cu creșteri de pensii, de salarii și de venituri pentru toți românii și cu dezastrul care îl vor face. Nu va exista o coaliție de guvernare cu cei de la AUR, este exclus. Am spus-o foarte clar. Nu se poate așa ceva, pentru că nu ăsta este mandatul pe care ni l-au dat românii”, a spus acesta.

Dan Tanasă (AUR) a intervenit telefonic și a spus că românii care au votat duminică la alegerile prezidențiale nu mai vor PSD, PNL și UDMR.

„Alianța pe care AUR dorește să o facă este să o facă cu românii, că așa e cel mai bine. Să ascultăm ce își doresc românii, acei români care l-au făcut președinte pe Klaus Iohannis de două ori, dar acum sunt blamați că au votat un conservator, un patriot. Această dublă măsură este extrem de toxică și este jignitoare la adresa poporului român. Totuși, vorbim de aproape 4 milioane de români care au otat în primul tur, au votat cu un tânăr patriot creștin și eu cred că trebuie să respectăm lucrul acesta”, a spus deputatul AUR.

Dan Tanasă a lăsat să se înțeleagă că partidul lui Simion nu exclude varianta alegerilor anticipate: „Asta este procedura constituțională”.

„Din ce am văzut până acum, toată strategia utilizată de domnul președinte Simion și strategia utilizată de partidul AUR de la înființarea sa și până acum a fost câștigătoare, iar noi vom continua să utilizăm aceeași strategie, respectiv vom fi în stradă printre oameni și vom duce această politică la firul ierbii, explicându-le românilor de ce lucrurile trebuie să se schimbe și de ce există o alternativă reală la ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani”, a declarat acesta.

Editor : M.I.