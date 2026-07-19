PSD va depune amendamente la legea salarizării. Florin Manole: „Sunt multe profesii care pierd din venituri”

Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunţat că PSD urmează să facă o evaluare completă pe funcţiile din sănătate, la legea salarizării pentru că sunt multe profesii care pierd din venituri. El a precizat că PSD va prelua amendamente de la oamenii cărora această lege li se adresează.

„Sunt mai multe teme care au fost abordate şi mai multe părţi pe care sindicatele le-au subliniat ca fiind de îmbunătăţit. De exemplu, în mod recurent a existat remarca precum că valoarea de referinţă de la care trebuie să plecăm trebuie să fie egală cu salariul minim pe economie, chiar dacă dezlipim viitoarele creşteri din sistemul bugetar de creşterea salariului minim pe economie, măcar să plecăm de la acest nivel de echitate, pentru că, nu-i aşa, nimeni nu trebuie să câştige mai puţin decât salariul minim pe economie”, a spus Florin Manole, la Parlament.

Fostul ministru al Muncii a precizat că au fost o serie de amendamente pe care le vor prezenta după ce le centralizează, mâine, care nu au neapărat impact bugetar sau al căror impact bugetar este marginal.

„Vă dau un exemplu, faptul că elevii şi cei care sunt în învăţământul militar de ordine publică primesc o anumită indemnizaţie, într-un anumit procent, care era mai mare în proiectul publicat în urmă cu două luni şi este diminuat în varianta de vineri a legii salarizării, în condiţiile în care ne dorim ca tot mai mulţi tineri să intre în sistemul public, în general, în condiţiile în care este normal şi este necesar ca asta să se întâmple, pentru că e un flux al personalului, sunt oameni care se pensionează şi trebuie înlocuiţi de alţi oameni. Trebuie să încurajăm intrarea în sistem, motiv pentru care aceşti coeficienţi despre care vorbeam mai devreme n-ar trebui să scadă, ar trebui păstraţi la nivelul iniţial din luna mai”, a subliniat Manole, potrivit News.ro.

Deputatul PSD a menţionat că mai este vorba despre situaţii în care, de exemplu, poliţiştii anchetaţi într-o situaţie sau alta, care au fost şi suspendaţi, dar care la sfârşitul întregii proceduri se dovedesc a fi nevinovaţi, ar trebui să primească în compensare, de la ce moment al începerii sau de la ce moment al desfăşurării procedurilor judiciare.

„Este o chestiune care ţine de dreptul acelor oameni care se dovedesc nevinovaţi de a nu pierde niciun leu din toată această perioadă în care au fost suspendaţi pe nedrept, aşa cum dovedeşte un judecător. Deci, vorbim despre acei oameni suspendaţi pentru că au existat la un moment dat suspiciuni asupra cărora s-a desfăşurat o urmărire penală pe care judecătorul i-a declarat nevinovaţi, deci oameni pentru care nu există niciun argument să aibă vreo pierdere de venituri şi vreo sancţiune nemeritată”, a explicat social-democratul.

Florin Manole a mai spus că „este vorba şi despre o nemulţimire generală referitoare la discrepanţele dintre nivelul central al administraţiei şi nivelul teritorial, acolo unde diferenţele sunt foarte mari, şi ar trebui să intervină asupra acestui subiect”.

„Sunt şi discuţii cu instituţiile autofinanţate. Aici aş sublinia discuţia referitoare la Apele Române, acolo unde mi s-a explicat în mod foarte clar că nivelul de salarizare este direct corelat cu gradul de ocupare a funcţiilor, deci riscăm să rămânem fără specialişti, dar şi fără muncitorii de pe teren. (.) Mediul privat, evident că face o concurenţă, evident că e legitim ca ei să-şi dorească să angajeze oameni, dar sunt şi alte instituţii care rămân în felul ăsta fără salariaţi, fără capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, tocmai pentru că salariile, fiind prea mici, oamenii pleacă din instituţii înspre mediul privat”, a spus el.

PSD face o evaluare pe funcţiile din sănătate

Florin Manole a anunţat că aşteaptă probabil în cursul acestei zile sau mâine dimineaţă o evaluare completă pe funcţiile din sănătate, pentru că acolo sunt „destul de multe profesii care pierd din venituri, conform calculului”.

„Există dubii, există nemulţumiri, există semne de întrebare legitime şi care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toţi cer garanţii că nicio ordonanţă de la sfârşitul anului, aşa numita ordonanţă trenuleţ, nu va suspenda acea plata, astfel încât oamenii să pierdă la venituri” a subliniat el.

Florin Manole a spus că sunt şi anexe, adică familii ocupaţionale relativ mulţumite.

„Administraţia centrală în principal are şi situaţii pozitive pe care le-a remarcat, anexa cultură, sau cel puţin o parte din anexa de cultură a exprimat opinii pozitive. Cred că suntem într-o dinamică, ca să concluzionez, cred că după ce vom avea un set consistent, cred eu, de amendamente, propuneri de îmbunătăţire, va trebui să avem o discuţie cu ceilalţi colegi, de la celelalte partide. Observaţi că eu numesc colegi, nu folosesc invective, cum aceste partide care aşteaptă votul PSD folosesc la adresa PSD. Deci va trebui să avem cu aceşti colegi discuţii, să vedem în ce măsură putem să îmbunătăţim, pe baza acestor amendamente, proiectul aflat acum pe site-ul Ministerului Muncii, pentru a-l putea face votabil”, a spus el.

Potrivit lui Manole, Partidul Social-Democrat nu formulează amendamente.

„Noi preluăm amendamente de la oamenii cărora această lege li se adresează. Este vorba despre amendamente pe care le fac poliţişti, medici, oameni din sistemul sanitar, asistenţi medicali şi aşa mai departe, profesori. Este vorba despre amendamente pe care le preluăm de la cei care trăiesc în baza acestei legi, ca să zic aşa”, a afirmat Manole.

El a adăugat că speră că aceste amendamente vor fi primite corect de către colegi, pentru că „sunt şi amendamente care nu se referă neapărat la un anumit impact bugetar şi care pur şi simplu sunt corelate cu nişte drepturi pe care fiecare salariat ar trebui să le aibă”.

„Cred că toţi oamenii aşteaptă asta şi cred că toţi parlamentarii votează diferit dacă o lege este bună sau dacă o lege este proastă.

Eu n-am înţeles niciun moment că se aşteaptă de la noi să votăm legi proaste. N-ar trebui să o facem şi nu o să o facem. O lege bună însă trebuie să fie o lege care respectă inclusiv, sau mai ales, ceea ce ne-a cerut Comisia Europeană, adică mai multe echitate în sistem. Ne-a cerut Comisia Europeană să facem ordine în domeniul salarizării. Nu a cerut niciun moment Comisia Europeană să scadă vreun venit al vreunora dintre oameni.

El a mai spus că speră ca duminică să termine discuţiile cu toate familiile ocupaţionale.

„Am văzut că domnul Pîslaru a spus de multe ori că în ultimele luni de zile au fost peste 30 de ore de consultări. Păi avem 12 doar în weekendul ăsta. Deci se poate să faci consultări fără nicio problemă”, a arătat Manole.

Editor : C.L.B.