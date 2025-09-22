Live TV

Social-democrații văd continuarea actualei Coaliții de guvernare și fără Ilie Bolojan Premier. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că „nimeni nu e de neînlocuit”, însă tot liberalii ar trebui să desemneze un prim-ministru. De partea cealaltă, liberalul Vasile Blaga acuză că social-democrații fac doar jocuri de imagine înaintea cursei interne pentru șefia partidului. 

Senatorul Daniel Zamfir a fost întrebat luni, la Parlament, dacă această coaliţie ar supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier.

„Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus social-democratul.

Totodată, Zamfir a transmis că tot PNL a trebui să numească premierul. 

De partea cealaltă, senatorul PNL Vasile Blaga pune declarațiile social-democraților pe seama Congresului pentru alegerea unui nou șef al PSD.

„Trebuie să ne mai așteptăm la astfel de declarații până la Congresul PSD”, a spus acesta, care a mai subliniat că „nu s-a pus niciodată problema” înlocuirii premierului

Întrebat dacă Ilie Bolojan mai poate rezista în fruntea Guvernului, liberalul a transmis: „E rezistent domnul Bolojan, e la Bruxelles, are treabă spre deosebire de alții”.

Citește și: Ştefan Pălărie: „Nu cred că Bolojan trebuie să-şi dea demisia”. Care este cel mai viabil scenariu în opinia liderului senatorilor USR

 

