PSD vrea să facă parte din guvernul Veștea: „Vom avea o discuție cu premierul desemnat”

PSD ar vrea să intre în guvernul condus de Adrian Veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan. De asemenea, acesta punctează că partidul va discuta cu Adrian Veștea, premierul desemnat de președinte.

„Noi am spus încă de la început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan premier, că orice variantă de premier de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-european. Am spus că suntem de acord, eu sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Haideți să vedem dacă domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernare”, a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

Întrebat dacă ar mai face parte dintr-un guvern alături de PNL și USR, Daniel Zamfir a precizat că acest scenariu este luat în calcul: „De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el a provocat acest dezastru economic”.

Fifor: Vom convoca forurile de conducere ale partidului

O reacție a venit și de la deputatul PSD Mihai Fifor. Acesta susține că obiectivul PSD este „susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent” și reiterează susținerea acestui parcurs.

„Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, susține acesta într-o postare pe Facebook.

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Social-democratul susține că propunerea președintelui trebuie analizată cu responsabilitate și punctează că partidul așteaptă programul de guvernare al premierului desemnat Adrian Veștea. De asemenea, Fifor anunță o ședință a conducerii partidului.

„Această nominalizare vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate. Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România. Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

Editor : Andreea Rubica