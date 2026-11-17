PSD vrea să scadă impozitarea pe salariile mici, potrivit unor surse politice. Totul pleacă de la salariul minim, care ar urma să aibă impozit zero pe venit, ultimul prag urmând să fie de 10%, cât este și în prezent.

PSD ia în calcul următoarele praguri pentru impozitarea salariilor:

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii:

„În opinia noastră, a mediului de afaceri, pe analizele pe care le avem, salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut. Am oferit trei soluții pentru ceea ce înseamnă creșterea salariului: Fie scazi din această taxare, care este mult prea ridicată în acest moment, fie mărești acea sumă deductibilă de la 200 lei spre 400 lei și iarăși banii ajung efectiv la oameni, fără să umbli la salariul minim. Și a treia variantă în care începem și avem curajul să discutăm de salarii minime diferențiate”.