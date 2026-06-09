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PSD vs. Eugen Tomac: Social-democrații vor să-și impună măsurile în programul de guvernare, în schimbul votului. Lista condițiilor

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Eugen Tomac, discuții cu PSD privind noul Guvern. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Creșterea salariilor, a pensiilor și modificări ale TVA Triplarea programului Rabla+

PSD i-a înaintat lui Eugen Tomac o listă cu mai multe măsuri pe care să le cuprindă în programul de guvernare, la schimbul susținerii în Parlament. Social-democrații cer renunțarea la austeritate, scăderi de TVA, creșterea salariului minim și modificări în privința CASS.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, PSD cere noului Guvern să își asume că nu vor exista creșteri de taxe, iar austeritatea va fi pusă de pauză.

Creșterea salariilor, a pensiilor și modificări ale TVA

De asemenea, social-democrații vor și un pachet anti-inflație care să conțină: 

a. Scăderea TVA la alimente și la medicamente;

b. extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate;

c. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie;

d. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026;

e. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii;

f. Eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități;

Pe aceeași listă se numără și măsuri prin care să fie extinse mecanismele de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală și extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.

PSD mai cere achitarea facturilor restante către firmele care au avut contracte cu statul și oferirea de stimulente primarilor de comune mici pentru a stimula comasările. 

Triplarea programului Rabla+

„Garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+”, mai cer social-democrații. 

La finalul discuțiilor de luni dintre Sorin Grindeanu și Eugen Tomac, la sediul partidului, liderul PSD a transmis că „Tomac a fost deschis la propunerile PSD”. „În mare parte le-a acceptat”, a mai precizat Grindeanu.

Premierul desemnat a început negocierile cu partidele pentru a-l sprijini la vot în Parlament. Luni, a discutat cu reprezentanții PNL, USR și PSD, iar pe agenda de marți se află UDMR, minoritățile, grupul PACE, POT și Uniți pentru România. 

După primele runde de discuții, reprezentanții PNL, USR și UDMR s-au arătat rezervați că ar putea vota viitorul Guvern. În schimb, potrivit surselor Digi24.ro, la PSD s-a conturat deja decizia de a vota Cabinetul Tomac. 

Editor : A.G.

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