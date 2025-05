Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD și primarul municipiului Galați, a declarat, joi, la Digi24, că „mandatul pe care marea majoritate l-a oferit domnului Grindeanu a fost aceea, în primul rând, de a vedea ce se pune pe masă din partea celor care au anunțat că vor să facă parte din viitoarea alianță pentru guvernare”. Pe lângă cei care au cerut „un moment de respiro” pentru partid, spune Pucheanu, nu a fost exclusă intrarea la guvernare. Totodată, acesta afirmă că prima opțiune de premier al partidului este Sorin Grindeanu.

„Mandatul pe care marea majoritate l-a oferit domnului Grindeanu a fost aceea, în primul rând, de a vedea ce se pune pe masă din partea partenerilor sau a celor care au anunțat deja că vor să facă parte din viitoarea alianță pentru guvernare. Nu știm cam ce se dorește de la noi, dincolo de faptul de a fi prezenți. Se dorește a fi prezenți în actul acesta de guvernare doar cu susținere guvernamentală? Se dorește a fi prezenți și în guvern cu miniștrii?

Au mai fost și voci care au fost cumva de altă părere, dar părerea aproape generală a fost că e nevoie de un moment de respiro pentru noi, de a ne analiza din toate punctele de vedere și de a veni cu niște idei noi. Da, dar dincolo de asta, evident că n-am spus un «nu» total guvernării. Așteptăm să vedem care este oferta, ce se pune pe masă, ce se vrea de la noi și abia după vom lua decizia dacă mergem mai departe sau nu.

Am plecat puțin greșit, cumva, în mentalul nostru colectiv, al partidului, plecând de la ideea că am pierdut alegerile. Marea majoritate a colegilor mei au ieșit și au spus «da, domnule, am înțeles ce a vrut populația». Eu vă spun sincer că n-am înțeles, dar asta e doar o tușă personală. Ideea e că noi am înțeles într-o oarecare măsură că ar trebui să stăm departe de spectrul acesta guvernamental. Nici noi n-am pus condiții corecte. Cred că la o negociere de genul acesta, ținând cont că suntem cel mai mare partid din Parlament, era normal să te duci să pleci de la pretenția de premier, dacă tot voiai să vezi ce ți se pune pe masă”, a declarat primarul.

Vicepreședintele PSD spune că prima opțiune de premier al partidului este Sorin Grindeanu.

„Ținând cont de cutuma pe care am tot arătat-o în ultimii ani, dacă nu cumva zeci de ani, evident că președintele, chiar și interimar al partidului, este prima opțiune pentru o astfel de de funcție. Un om care a mai exercitat această funcție, mă refer aici la domnul Grindeanu, e un ministru foarte bun”, afirmă Pucheanu.

