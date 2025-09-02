Guvernul a prezentat un tabel cu reducerile de posturi ce ar trebui făcute în primării, inclusiv pe procentajul de 45% înaintat de premierul Ilie Bolojan. Primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, a spus La Digi24 că datele Guvernului nu sunt exacte, pentru că angajații din primării nu au știut exact ce să completeze. El l-a criticat pe premier pentru că „a nemulțumit” pe toată lumea, inclusiv pe primari, care sunt „talpa partidelor”.

„Eu sunt unul dintre primarii care cer reformă, alături de foarte mulți alți primari de mari municipii sau de municipii mai mici. Cerem această reformă, doar că contează și modul în care o faci. Eu cred că direcția e corectă. Demersul, în esență, este unul corect, dar haideți să rafinăm metoda, pentru că nu poți veni și să ai parte de o tăietură de maestru atâta timp cât lovești cu un topor bontit, n-ai cum să tai cum trebuie. Îți trebuie bisturiu. Dacă-ți trebuie bisturiu, înseamnă că ai nevoie de date corecte. Pentru a avea date corecte, trebuie să apelezi sau să formulezi întrebările corecte.

Eu bag mâna în foc, ținând cont de discrepanțele dintre județul Galați care este afectat, vezi doamne, de tăierile din primării, undeva apropape la 95% - 94%, cred, dintre primării pierd angajați - față de primăriile din Bihor, unde doar 23% dintre primării urmează să disponibilizeze angajați. Mi-e greu să cred că primarii din Galați sunt cu mult mai slabi și mai puțin vizionari decât cei din Bihor”, a spus Pucheanu.

Potrivit datelor de la Guvern, Primăria Galați ar trebui să reducă numărul de posturi din organigramă cu 44, dacă Executivul ar merge pe procentul deja agreat de tăieri cu 25%. Dacă s-ar merge pe un procent de 45%, ar trebui să taie 184 din posturile din organigramă.

Pucheanu spune că aceste cifre nu sunt corecte.

„Datele pe care noi le-am pus la dispoziție au fost - sau coloanele din capul de tabel cerut de către Guvern- a fost atât de alambicat și de neexplicat, încât fiecare primărie a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință. Faptic, acum, după ce l-am auzit pe domnul premier că acest procent de 45% se va aplica strict din numărul de oameni aflat în subordinea primarului, la nivel de corp de experți, să-i spunem așa. Asta înseamnă că Primăria Municipiului Galați, dacă i se va aplica acel cuantum de 45%, pierde fix 24 de angajați. Lucrurile stau total diferit, pentru că ni s-au cerut lucruri alambicate, pe care funcționarii pe care i-am rugat să completeze le-au completat după cum au crezut de cuviință. Prin urmare, datele pe care le are în momentul de față Guvernul sunt eminamente greșite”, a susținut el.

Pucheanu a spus că primarii vor reformă, dar că aceasta a fost până acum „bagatelizată”.

„Ea trebuie să fie mai profundă și cred că nu asta înseamnă, e doar o bucățică din ceea ce înseamnă o reformă. Dar haideți să vedem, să vorbim de comasări, care pot veni de la agenții la UAT-uri. Haideți să vorbim de ministere, acolo unde nu există nicio formă de predictibilitate la nivelul numărului de angajați. Haideți să vorbim de multe alte aspecte ale statului care trebuiesc abordate și trebuiau făcute toate odată, pentru că nu e corect”, a spus Pucheanu.

„S-ar putea să ajungi în postura de a nu mai avea timpul necesar. Și aici mă refer exact la domnul Bolojan. Da, te-ai apucat întâi de oamenii simpli, ok, ai creat rumoare și nemulțumire. Te apuci de primari, care sunt talpa oricărui partid. Dacă va continua la modul acesta, să nemulțumească și să deschidă fantastic de multe fronturi, e posibil să ajungi în postura în care presiunea străzii și din interiorul partidelor să fie atât de mare, încât cel mai probabil un lider din propriul partid sau din afara partidului poate merge până acolo încât să ceară demisia”, a continuat el.

Întrebat dacă PSD ar vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte, Pucheanu a spus: „Nu știu, e prematurde vorbit așa ceva. Eu nu vorbesc de votat moțiuni, eu vorbesc de principii aici”.

