Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre Mihai Savin, șeful Vămilor, acuzat de fals: „A avut un mandat cu rezultate remarcabile”

Mihai Savin, Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a afirmat, joi, că şeful Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, reţinut de procurori, a avut rezultate remarcabile în fruntea acestei instituţii şi era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a AVR. El este acuzat de fals şi uz de fals, în legătură cu semnarea unor ordine de deplasare.

Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă, care este reacţia Guvernului la reţinerea şefului Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, care a fost numit în această funcţie în luna ianuarie de către premierul Ilie Bolojan.

„Domnul Savin a fost reţinut. Din câte am înţeles, nu este în acest moment arestat. Aş vrea şi aici să fac o precizare, pentru că a fost multă confuzie în spaţiul public. Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat din ce am înţeles de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ea a menţionat că mandatul lui Mihai Savin în fruntea Autorităţii Vamale Române a fost unul cu rezultate remarcabile.

„Indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară, mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare. Dar, în egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ioana Dogioiu a fost întrebată ce se întâmplă mai departe în acest caz.

„Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor. O înaintează premierului şi premierul semnează. Autoritatea Vamală a fost scoasă din algoritmul politic şi acesta este circuitul. Ministerul Finanţelor propune numire revocare, premierul aprobă. Având în vedere că lucrurile s-au întâmplat astăzi, înţeleg că speţa este în evaluare la ministrul Finanţelor, care va face o propunere premierului. Nu ştiu dacă i-a făcut-o până acum sau nu”, a explicat Ioana Dogioiu.
Preşedintele Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune desfăşurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi.

Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al AVR, a fost numit în postul de preşedinte la final de ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan.

Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (iulie 2019 - ianuarie 2020), director general la Compania Municipală Managementul Transportului, Bucureşti (martie 2020 - iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 - noiembrie 2022).

