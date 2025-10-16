Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026.

„Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: 'În principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește'.Totuși, decizia finală este încă în analiză”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern, întrebată dacă salariul minim va crește de anul viitor.

România a transpus în legislație, în luna februarie a acestui an, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Potrivit acesteia, salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să permită lucrătorilor trai decent, ținând cont de:

puterea de cumpărare;

nivelul general al salariilor;

rata de creștere a salariilor;

productivitatea muncii la nivel național;

Și social-democrații insistă cu majorarea salariului și au adus acest subiect în discuție în ședințele Coaliției.

Ministerul Muncii (PSD) face în aceste zile calcule pentru a vedea dacă și cu cât ar putea fi majorat salariul minim de anul viitor. Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

Cu toate acestea, reprezentanții patronatelor susțin că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut.

Citește și: Crește sau nu salariul minim în 2026? Variantele discutate în Guvern

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.