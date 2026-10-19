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Purtătoarea de cuvânt a Guvernului și-a anunțat plecarea din funcție. Ce i-a transmis Ioana Dogioiu lui Ilie Bolojan

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Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Ioana Dogioiu. Inquam Photos / George Călin
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Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Ene Dogioiu și-a anunțat plecarea din funcție, printr-un mesaj publicat luni pe Facebook, în care i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan. a publicat și cererea oficială de eliberare din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului lși a precizat că își pune mandatul la dispoziție odată cu încetarea mandatului actualului Executiv.

„A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”, a transmis Dogioiu pe rețeaua de socializare.

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În documentul adresat prim-ministrului, Dogioiu menționează că a fost numită în funcție prin Decizia premierului nr. 351 din 7 iulie 2025 și solicită eliberarea din funcție în momentul încetării mandatului actualului Guvern.

„Subsemnata, Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, numită prin Decizia prim-ministrului nr. 351 din 07.07.2025, vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat”, precizează solicitarea publicată de aceasta.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că este disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de cinci zile de la data eliberării din funcție. Cererea este încheiată cu formula „Cu deosebită considerație” și este semnată în calitate de secretar de stat, fiind datată 19 octombrie 2026.

Ioana Dogioiu a fost numită secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și purtător de cuvânt al Guvernului în iulie 2025, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan.

Înainte de a ocupa această funcție, Dogioiu a avut o carieră de peste 30 de ani în jurnalism, activând în radio, televiziune și presa scrisă. A relatat despre politică și justiție și a realizat interviuri și emisiuni de analiză.

La momentul numirii în Guvern, aceasta ocupa funcția de senior editor la publicația Spotmedia.ro.

Plecarea sa este anunțată în contextul schimbării conducerii guvernamentale și al formării unui nou Executiv, proces care poate presupune modificări la nivelul echipei guvernamentale și al funcțiilor de demnitate publică din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Editor : Ana Petrescu

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